  1. Ekonomim
  2. Video Galeri
  3. Ekonomi
  4. Borsada Yıl Sonu Hareketliliği Başlıyor mu? | Ekonomi Masası | 28 Kasım

Borsada Yıl Sonu Hareketliliği Başlıyor mu? | Ekonomi Masası | 28 Kasım

Şeyda Uyanık, Vahap Munyar ve Dr. Barış Esen ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Abone ol

Besti Karalar – Ekonomi Gazetesi Parlamento Muhabiri
Çağlar Toros - İnfo Yatırım Stratejisti
Mehmet Kaya - Ekonomi Gazetesi Ankara Muhabiri
Abdurrahman Yıldırım - Habertürk Yazarı
Merve Bölen – Yatırım Finansman Strateji ve Yatırım Danışmanlığı Yönetmeni
Abdullah Tolu - Ekonomi Gazetesi Yazarı

Diğer Videolar
Borsa, Altın.. Finansal İstikrar Raporunun Şifreleri! | Paranın İzinde | Filiz Eryılmaz | 28 Kasım
Borsa, Altın.. Finansal İstikrar Raporunun Şifreleri! | Paranın İzinde | Filiz Eryılmaz | 28 Kasım
Merkez Bankası'nın Yeni İletişimini Piyasa Nasıl Okuyacak? | Ekonomi Masası | 27 Kasım
Merkez Bankası'nın Yeni İletişimini Piyasa Nasıl Okuyacak? | Ekonomi Masası | 27 Kasım
Trump Hindileri Affetti, Maduro Kılıcını Çekti! Ukrayna Planı İşliyor | ALL STREET JOURNAL |26 Kasım
Trump Hindileri Affetti, Maduro Kılıcını Çekti! Ukrayna Planı İşliyor | ALL STREET JOURNAL |26 Kasım
Borsada Yeni Hikaye Aranıyor! | Ekonomi Masası | 26 Kasım
Borsada Yeni Hikaye Aranıyor! | Ekonomi Masası | 26 Kasım
Çin Lideri Jinping’den Trump’a Sürpriz Telefon; “Japonya’ya Söyle…” | ALL STREET JOURNAL | 25 Kasım
Çin Lideri Jinping’den Trump’a Sürpriz Telefon; “Japonya’ya Söyle…” | ALL STREET JOURNAL | 25 Kasım
Altın, Dolar ve Borsa: Haftanın Beklentileri | Ekonomi Masası | 25 Kasım
Altın, Dolar ve Borsa: Haftanın Beklentileri | Ekonomi Masası | 25 Kasım
Trump, “Komünist” Mamdani’yle | Havayolları Uçuşlarını İptal Ediyor! | ALL STREET JOURNAL | 24 Kasım
Trump, “Komünist” Mamdani’yle | Havayolları Uçuşlarını İptal Ediyor! | ALL STREET JOURNAL | 24 Kasım
Altın, Borsa: DÜZELTME SÜRECEK Mİ? | Paranın İzinde | Hande Şekerci | 24 Kasım
Altın, Borsa: DÜZELTME SÜRECEK Mİ? | Paranın İzinde | Hande Şekerci | 24 Kasım