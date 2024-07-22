Sezen Aksu ve Ceylan Ertem'den sokak hayvanları düeti: 'Bizi unutma'

Sahiplenilmemeleri halinde sokak hayvanlarının öldürülmesini öngören Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri bugün saat 14.00'te Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda devam edecek.

Sanatçılar Sezen Aksu ve Ceylan Ertem, bugün teklif görüşmeleri öncesi hayvanların ötanazi adı altında öldürülmesine karşı 'Bizi Unutma' isimli bir şarkı yayınladı.

Maddi ve manevi tüm haklarının barınaklardaki hayvanlara ait olduğu belirtilen eserde emeği geçen isimler şöyle: Onno Tunç, Sezen Aksu, Ozan Bayraşa, Ceylan Ertem, Sadi Güran, Tuba Önal, Sibel Gürsoy, Murat Bulut.,