Hazine, iki ihaleyle 43,7 milyar TL borçlandı

Hazine, 2 yıl (574 gün) vadeli sabit kuponlu ve 5 yıl (1.743 Gün) vadeli TÜFE'ye endeksli tahvil ihracı gerçekleştirdi.

Sabit kuponlu tahvil ihalesinde net satış 16 milyar 284,4 milyon TL olurken, satışların nominal tutarı 14 milyar 318,1, milyon TL oldu. İhaleye 23 milyar 987,1 milyon TL teklif geldi.

İhalede bileşik faiz en düşük %42,10, ortalama %42,25, en yüksek %42,44 olurken, basit faiz ortalama %38,54 seviyesinde geldi.

İhalede minimum 113.563 TL, ortalama 113.733 TL fiyat oluştu.

İhalede satılan 6 ayda bir %18,50 kupon ödemeli kağıtlar 24 Temmuz 2024 Çarşamba günü ihraç edilecek. Yeniden ihraç edilen tahvilin geri ödeme tarihi 18 Şubat 2026.

TÜFE'ye Endeksli Tahvil

TÜFE'ye endeksli tahvil ihalesinde 11 milyar 568,1 milyon TL teklif gelirken, net satış 4 milyar 693,2 milyon TL oldu. Satışların nominal tutarı 4,58 milyar TL olarak gerçekleşti.

İhalede reel basit faiz oranı ortalama %3,85 olurken, reel bileşik faiz en düşük %3,70, ortalama %3,88, en yüksek %4,02 olarak belirlendi.

İhalede minimum fiyat 101.867 TL, ortalama fiyat 102.472 TL seviyesinde oluştu.

Yeniden ihraç edilecek tahvilin valörü 24 Temmuz 2024 Çarşamba günü olarak belirlendi. 6 ayda bir %1,24 reel kupon ödemeli tahvilin geri ödeme tarihi 2 Mayıs 2029.