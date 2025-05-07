Resesyon etkisiyle gümüş altın rallisinden kopabilir

EVRİM KÜÇÜK

ABD ile Çin liderlerinin bu hafta görüşmeyecekleri haberleri, Trump’ın yurtdışında çekilen filmlere yüzde 100 vergi getireceğini açıklaması ticarette gerilim endişelerini yeniden gündeme getirerek altına destek verdi. Ons altın haftalık bazda yüzde 2’den fazla değerlenip 3.400 dolara doğru hareketlendi. Gümüş de benzer bir yön izleyip 33 doların üzerini test etti. Analistler altının ilerleyen dönemde gümüşten daha iyi performans göstereceğini söylüyor.

Altın %28, gümüş %14 yükseldi

Sarı metalin onsu dün itibariyle yılbaşından bu yana 747 dolar yani yüzde 28.48 yükseldi. Aynı dönemde gümüş hanesine yüzde 14 kazanç yazdı. Bir ons altın satın almak için gereken gümüş ons sayısını ölçen altın-gümüş oranı, bir yıl önceki yaklaşık 84.7’ye kıyasla şu anda yaklaşık 102 seviyesinde. ABD ekonomisinde çalan tehlike çanları ve merkez bankalarının altına olan ilgisi uzmanlara göre altın ve gümüş arasındaki makasın bir süre daha açık kalacağı anlamına geliyor.

Goldman: Merkez bankaları altını destekliyor

Amerikan finans kuruluşu Goldman Sachs, yayınladığı bir notta, altının gümüşten daha iyi performans göstermeye devam edeceğini belirterek, altının merkez bankası talebinden destek aldığını belirtti. Banka gümüşün devam eden altın rallisini yakalamasını beklemiyor. Ancak, 2025’te altına olan yenilenen talebin gümüş fiyatlarını da artırmasının muhtemel olduğunu ekledi.

Heraeus: ABD’de durgunluk gümüşü aşağı çekiyor

ABD’deki ekonomik durgunluk da altının gümüşü geride bırakması anlamına gelebilir. Değerli metal işlemcisi Heraeus’un analizine göre, ABD’nin birinci çeyrek reel GSYİH büyümesi yüzde -0.3 gerçekleşti ve bu, 2025’in 2. çeyreğinde olası bir durgunluk için zemini hazırladı. Daha yavaş büyüme ve daha zayıf endüstriyel tüketim, daha düşük gümüş talebi ve sonuç olarak altına kıyasla potansiyel fiyat düşüklüğünü anlamına gelebilir.

2000’li yılların başında ve 2008 durgunluğunda, gümüş üretim talebi sırasıyla yüzde 7.7 ve yüzde 10.7 oranında düşmüştü. Gümüş Enstitüsü, endüstriyel gümüş talebinin bu yıl yüzde 0.5 düşerek 677 tona gerileyeceğini tahmin ediyor, ancak ABD durgunluğa girerse düşüş daha da artabilir.

Gözler yeniden 3.500 dolar ve ötesinde

Ons altın ve gümüş ticari gerilimlere göre hareket ederken, diğer taraftan bugün sonuçlanacak Fed toplantısını izliyor. Faizinin sabit tutulması bekleniyor ancak gelecekte atılacak adımlara yönelik sinyallerin değerli metallerde yönü belirleyeceğini vurgulanıyor. Fed’in önümüzdeki toplantılar için faiz indirimi olasılığına işaret etmesi halinde altında yukarı yönlü bir kırılma yaşanabilir.

Action Forex uzmanlarına göre, 3.350 direncinin aşılması, 3.450 dolardan başlayan düzeltmenin tamamlandığına işaret ediyor. Trendin sürmesi halinde 3.500 dolara doğru yeni bir atak beklenebileceği belirtilen analizde, 3.537 seviyesini aşılması durumunda 3.744 dolara doğru fiyatların ivme kazanabileceği tahmini yapılıyor.

2026 ortasında 4.000 dolar olasılığı

Goldman Sachs da, yıl sonuna kadar ons başına 3.700 dolarlık ve 2026 ortasına kadar ons başına 4.000 dolarlık bir temel durum fiyatıyla yapısal boğa altın görüşünü yineledi. Bir durgunluk durumunda, ETF girişlerindeki hızlanmanın altın fiyatını yıl sonuna kadar 3.880 dolara çıkarabileceğini ekledi. Dahası, Fed bağımsızlığı konusundaki endişelerin artması veya ABD rezerv politikasındaki değişimler gibi aşırı risk senaryolarında altının 2025’in sonunda makul bir şekilde 4.500 dolara ulaşabileceğini söyledi.