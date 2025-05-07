Avdagiç’ten İTO başkanlığı için yeniden adaylık sinyali

MERVE YİĞİTCAN/İSTANBUL

Türkiye genelinde 2026 Ekim ve Kasım aylarında yapılması beklenen ticaret ve sanayi odaları seçimlerinde başkanlık yarışı İstanbul’dan başladı. Her seçim dönemi en büyük rekabetin yaşandığı oda olan İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) meslek komitelerinde de seçim hazırlıklarının başladığı öğrenilirken, İTO Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç’in adı yeniden adaylık için iş dünyası kulislerinde konuşulmaya başlandı. İki dönem boyunca İTO’nun birçok projeyi tamamlayan ve yeni projelerini devreye alan Avdagiç’in tekrar adaylık için iş dünyası örgütlerinden etkin bir destek aldığı kulislerde dile getiriliyor.

“Hizmet ve projelerimiz devam edecek”

İTO Başkanı Şekib Avdagiç’in de İTO meclis üyelerinin katıldığı bir programda gelecek yıl ekim ayında yapılacak İTO seçimlerinde başkanlığa tekrar aday olacağının işaretini verdiği ifade ediliyor. Buna göre Avdagiç, programda İTO ve iştiraki şirketlerdeki icraatlarını anlatarak, önümüzdeki dönemde bu projeleri tamamlamak ve yenilerini eklemek niyetinde olduğunu söyledi. Avdagiç, konuşmasında iş dünyası mensupları ve İTO camiasına seslenerek, “Sizlerle çok güzel projeler hayata geçirdik. İstanbul Ticaret Odası’na yakışan çok önemli projelere start verdik. Çözülemeyen sorunları çözdük, başlanmaya cesaret edilemeyen işlere başladık. Hepsini de Allah’a şükür, alnımızın akıyla tamamladık, tamamlamaya devam ediyoruz. Şimdi, inanıyorum ki, bu hizmetlerimiz ve projelerimiz gelecek dönem de hiç hız kesmeden yine sizinle birlikte devam edecek” diye konuştu.

Avdagiç’in toplantıda şu ifadeleri kullandığı öğrenildi: “İstanbul Dünya Ticaret Merkezi’mizin (İDTM) tüm salonlarının idaresini ve tapusunu yönetimimiz döneminde elde ettik. Bununla yetinmeyip ihracat ve üretimimizi doğrudan etkileyen ‘kapsayıcı fuarcılık’ konseptiyle fuarcılığı ticaretimizin lokomotifi kılacak hamleler yaptık. Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi’ni (BTM) dünyanın en iyi üçüncü start-up merkezi konumuna getirdik. Teknopark İstanbul’u savunma sanayimizin gururu proje ve gelişmelerin odak noktası haline getirdik. Odamızı; dünyanın en büyük ticaret odası olmasına yakışan bir fiziksel altyapıya kavuşturduk. Artık Eminönü’nün her köşesinden odamızın bayrağını göklere yükselten bir hizmet binamız yükseliyor. Allah nasip ederse, önümüzdeki süreçte birbiri ardı sıra projelerimiz tamamlanacak, hizmete girecek.”

■ Seçim kulisleri hareketlendi

Avdagiç’in adaylığının netleşmesiyle seçim kulisleri hareketlenmeye başlarken, mecliste yer alan İTO’da diğer grupların seçim hazırlıkları da merakla bekleniyor. Bilindiği üzere Avdagiç, 2018 ve 2022 seçimlerinde birçok iş dünyası örgütünün üyesi olduğu İTO Platformu’nun adayı olarak önemli bir destekle başkan seçilmişti. 15 Kasım 2022’de gerçekleşen başkanlık seçiminde Şekib Avdagiç, rakip grubun adayı Atilla Bingöl’ün 83 oyuna karşın meclis üyelerinin 184’ünün oyunu alarak ikinci kez İTO başkanı olarak seçilmişti.