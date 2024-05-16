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  4. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil paylaştı! "Sürprize hazır olun"

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil paylaştı! "Sürprize hazır olun"

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil; "Testleri hızla devam eden HÜRJET’imiz manevralarını başarıyla gerçekleştirmeye devam ediyor. 19 Mayıs’ta sürprize hazır olun!"

Haber Merkezi
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TUSAŞ, testlerine devam edilen HÜRJET’in havada manevralarını başarıyla gerçekleştirdiği anları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil paylaşımda, “Testleri hızla devam eden HÜRJET’imiz manevralarını başarıyla gerçekleştirmeye devam ediyor. 19 Mayıs’ta sürprize hazır olun” ifadelerine yer verdi.

 

 

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