Denizli'de otomobil kaldırımdaki yayalara çarptı

Denizli'de yayaya çarpmamak için yaptığı manevra sonrası sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği SUV araç, çarptığı 4 yayadan 2'sini altına aldı. Kaza anlarının yansıdığı güvenlik kamerasında bir taksi şoförünün ise kıl payı kurtulduğu görüldü.

Korkunç kaza, Pamukkale ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Eyüp Y., idaresindeki 20 ALT 897 plakalı SUV araç ile Ulus Caddesi'nden Fevzi Çakmak Bulvarı'na dönüş yapacağı sırada kırmızı ışıkta yolun karşısına geçmek isteyen Sıla Cesuroğlu'nu son anda fark etti.

İki vatandaşı altına alarak taksi durağına daldı

Yayaya çarpmamak için yaptığı manevra sonrası direksiyon hakimiyetini kaybeden Eyüp Y., önce Sıla Cesuroğlu'na, ardından işe gitmek için servis aracı bekleyen Afganistan uyruklu Hamid Deghani, Muhammed Abduli ve Seyhram Huseyni isimli işçilere çarptı. SUV araç, çarptığı 3 kişiden ikisini ise altına alarak taksi durağına daldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden kurtarılarak hastaneye kaldırılan 4 yaralıdan 2’sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.