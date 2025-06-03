BIST100 9 Bin Puan Sınırında! Dikkatler Enflasyon Rakamına Çevrildi
Ekonomi Masası hafta içi her gün saat 07.30 - 09.00 arasında Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında canlı yayında...
Dr. Barış Esen, Hakan Güldağ, Berfin Çipa ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.
KONUKLAR:
CANAN SAKARYA - EKONOMİ GAZETESİ PARLAMENTO MUHABİRİ
MEHMET ALİ YILDIRIMTÜRK – ALTIN VE PARA PİYASALARI UZMANI
HÜSEYİN GÖKÇE - EKONOMİ GAZETESİ ANKARA HABER MÜDÜRÜ
PROF. DR. FATİH ÖZATAY – TCMB ESKİ BAŞKAN YARDIMCISI / EKONOMİ GAZETESİ YAZARI
DR. NURİ SEVGEN - YATIRIM FİNANMAN DİREKTÖRÜ