Enflasyon Faiz Makası: Altın, Borsa, Dolar... | Süheyla Yılmaz ile Paranın İzinde | Mehmet Gerz
Gündemin önemli başlıklarının masaya yatırıldığı Süheyla Yılmaz ile Paranın İzinde hafta içi her gün 13.00’te Nasıl Bir Ekonomi TV’de
Süheyla Yılmaz ile Paranın İzinde | Konuk: Mehmet Gerz (Ata Portföy Genel Müdürü)
Bugünkü bölümde finans gündeminin öne çıkan başlıklarını ele alıyoruz:
- Enflasyon tahminlerin altında kaldı, faiz ne olacak?
- Enflasyon dopingi borsayı taşımaya yeter mi?
- Altın yatırımcısı için yeni hedef ne?
- Yatırımcılar için “Nasıl bir portföy?” sorusuna yanıt
Mehmet Gerz’in yorumlarıyla piyasaların yönünü konuşuyoruz.
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