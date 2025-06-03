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Enflasyon Faiz Makası: Altın, Borsa, Dolar... | Süheyla Yılmaz ile Paranın İzinde | Mehmet Gerz

Gündemin önemli başlıklarının masaya yatırıldığı Süheyla Yılmaz ile Paranın İzinde hafta içi her gün 13.00’te Nasıl Bir Ekonomi TV’de

Merve Kornik
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Süheyla Yılmaz ile Paranın İzinde | Konuk: Mehmet Gerz (Ata Portföy Genel Müdürü)

Bugünkü bölümde finans gündeminin öne çıkan başlıklarını ele alıyoruz:

- Enflasyon tahminlerin altında kaldı, faiz ne olacak?
- Enflasyon dopingi borsayı taşımaya yeter mi?
- Altın yatırımcısı için yeni hedef ne?
- Yatırımcılar için “Nasıl bir portföy?” sorusuna yanıt

Mehmet Gerz’in yorumlarıyla piyasaların yönünü konuşuyoruz.
Güncel analizler, stratejik öngörüler ve yatırım kararları için şimdi izleyin!

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