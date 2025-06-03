Enflasyon Faiz Makası: Altın, Borsa, Dolar... | Süheyla Yılmaz ile Paranın İzinde | Mehmet Gerz

Süheyla Yılmaz ile Paranın İzinde | Konuk: Mehmet Gerz (Ata Portföy Genel Müdürü)

Bugünkü bölümde finans gündeminin öne çıkan başlıklarını ele alıyoruz:

- Enflasyon tahminlerin altında kaldı, faiz ne olacak?

- Enflasyon dopingi borsayı taşımaya yeter mi?

- Altın yatırımcısı için yeni hedef ne?

- Yatırımcılar için “Nasıl bir portföy?” sorusuna yanıt

Mehmet Gerz’in yorumlarıyla piyasaların yönünü konuşuyoruz.

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