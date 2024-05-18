İşte ekonomistlerin 'faiz' beklentisi: Gözler perşembe gününde

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) beklentilerin üzerinde seyreden enflasyonu kontrol altına almak adına, mart ayında yaptığı sürpriz sıkılaştırmanın ardından, enflasyonun zirve yapacağı mayıs ayı için ekonomistler bankadan beklediği faiz adımını açıkladı.

Buna göre, Reuters anketine katılan 16 ekonomistin tamamı politika faizinin bu ay sabit tutulacağı tahmininde bulundu.

AA Finans'ın beklenti anketi ise, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 50'de sabit bırakılması yönünde oldu.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), faiz kararını 23 Mayıs Perşembe günü saat 14.00'da açıklayacak.

Faiz 4150 baz puan yükseltildi

Geçen yıl gerçekleşen genel seçimlerin ardından Haziran ayından beri cumhurbaşkanı destekli sıkılaştırmanın sonucu olarak TCMB politika faizini sonuncusu mart ayında olmak üzere 4150 baz puan yükseltti.

TCMB yüzde 50 seviyesindeki politika faizi ile sıkı para politikası duruşunun enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar devam edeceğini belirtti.

Yıl sonu enflasyon tahmini yükseltilmişti

Geçen hafta yaptığı enflasyon raporu sunumunda, TCMB Başkanı Fatih Karahan, ilk dört ay enflasyonun tahminlerin üzerinde gerçekleşmesinin de etkisiyle TCMB'nin yılsonu enflasyon tahminini 2 puan artışla yüzde 38'e yükselttiğini söyledi.

Enflasyonda zirveyi mayısta yüzde 75-76 seviyesinde görüleceğini belirten Karahan, aynı zamanda yılın ikinci yarısında iç talepte zayıflama olacağını ve enflasyonda belirgin düşüş olacağına dikkat çekti.

İlk indirim 2025’te bekleniyor

Reuters anketinde yer alan soruya cevap veren 10 ekonomistten altısı ilk faiz indiriminin gelecek yılın birinci çeyreğinde yapılmasını beklediklerini belirtti. İki ekonomist ekim ayında faiz indirimi beklerken birer ekonomist ilk faiz indirimi için kasım ve aralık aylarını işaret etti.

Reuters anketinin medyanına göre, politika faizi yıl sonunda yüzde 47.5 seviyesinde bekleniyor. Bir önceki ay yapılan ankette beklentilerin medyanı yüzde 45 seviyesindeydi.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 olarak hesaplandı. Yıl sonuna ilişkin beklentilerini paylaşan ekonomistlerden 2'si yıl sonunda politika faizinin yüzde 50, 1'i yüzde 47,5, 5'i yüzde 45 ve 2'si yüzde 40 olacağını öngördü.