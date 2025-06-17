  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Bakan Şimşek: Hizmet ihracatındaki güçlü performans cari dengeyi destekliyor
Takip Et

Bakan Şimşek: Hizmet ihracatındaki güçlü performans cari dengeyi destekliyor

Bakan Şimşek, ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi ve "Küresel mal ticaretine ilişkin belirsizliklerin yoğunlaştığı bu dönemde hizmet ihracatındaki güçlü performansımız cari dengeyi destekliyor" dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakan Şimşek: Hizmet ihracatındaki güçlü performans cari dengeyi destekliyor
Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün açıklanan nisan ayı ödemeler dengesi verilerini değerlendirirken, "Küresel mal ticaretine ilişkin belirsizliklerin yoğunlaştığı bu dönemde hizmet ihracatındaki güçlü performansımız cari dengeyi destekliyor" dedi.

X üzerinden açıklama yapan Şimşek, şunları söyledi:

"Nisan ayında yıllık cari açık öngörülerimiz doğrultusunda artış gösterse de programın başlangıcına göre 39,3 milyar dolar azaldı. Altın ve enerji hariç yıllık cari fazla ise 49,5 milyar dolar oldu.

Küresel mal ticaretine ilişkin belirsizliklerin yoğunlaştığı bu dönemde hizmet ihracatındaki güçlü performansımız cari dengeyi destekliyor.

Uyguladığımız program sayesinde ülkemizin dayanıklılığı ve şoklara karşı direnci önemli ölçüde artarken sürdürülebilir cari dengede kayda değer kazanımlar sağlandı.

Sürdürülebilir yüksek büyüme ve kalıcı refah artışı için sağlam bir zemin oluşturuyoruz."

Bakan Şimşek: Enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin sürmesi çok önemliBakan Şimşek: Enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin sürmesi çok önemliEkonomi
Ekonomi
OYAK’tan Ordu’ya stratejik yatırım
OYAK’tan Ordu’ya stratejik yatırım
Avrupa'nın ekonomide lokomotifi Almanya kronik durgunlukla karşı karşıya
Avrupa'nın ekonomide lokomotifi Almanya kronik durgunlukla karşı karşıya
TİM/Gültepe: Gümrük Birliği bu haliyle rekabete büyük engel
Gümrük Birliği bu haliyle rekabete büyük engel
Mevduat faizi indirimi beklemedi
Mevduat faizi indirimi beklemedi
İthalata dayalı hayvancılık sürdürülemez
İthalata dayalı hayvancılık sürdürülemez
Navlun, 'yarı kapalı Hürmüz'ü fiyatlıyor
Navlun, 'yarı kapalı Hürmüz'ü fiyatlıyor