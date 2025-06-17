Gıda laboratuvarlarına rekabet ihlali kararı: 2,4 milyon lira ceza verildi
Rekabet Kurulu, gıda kontrol laboratuvarlarının fiyat belirleme ve bilgi paylaşımı yoluyla rekabeti ihlal ettiğini tespit etti. 3 özel gıda kontrol laboratuvarına yaklaşık 2,4 milyon lira ceza verildi.
Özel gıda kontrol laboratuvarlarına yönelik soruşturmada karar çıktı. Rekabet Kurumu, üç teşebbüsün rekabete aykırı fiyat anlaşması yaptığını belirleyerek yaklaşık 2,4 milyon lira ceza uyguladı.
5 laboratuvara soruşturma başlatılmıştı
Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan açıklamada, Kurulun, 5 özel gıda kontrol laboratuvarına yönelik yürütülen soruşturmayı tamamladığı belirtildi.
Fiyat anlaşması yaptıkları belirlendi
Soruşturmanın, laboratuvarların analiz ücretlerini ortak belirledikleri veya aralarında rekabete duyarlı bilgi paylaşımı yaptıkları şüphesiyle başlatıldığına işaret edilen açıklamada, "Tamamlanan soruşturmada Kalite Sistem Laboratuvarları AŞ, Veltia Laboratuvarı ve Danışmanlık Hizmetleri AŞ ile Southern Agricultural Services Tarım Ltd. Şti tarafından fiyat belirleme ve bilgi paylaşımı yoluyla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlal edildiği tespit edildi" ifadesi kullanıldı.