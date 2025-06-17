  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Gıda laboratuvarlarına rekabet ihlali kararı: 2,4 milyon lira ceza verildi
Takip Et

Gıda laboratuvarlarına rekabet ihlali kararı: 2,4 milyon lira ceza verildi

Rekabet Kurulu, gıda kontrol laboratuvarlarının fiyat belirleme ve bilgi paylaşımı yoluyla rekabeti ihlal ettiğini tespit etti. 3 özel gıda kontrol laboratuvarına yaklaşık 2,4 milyon lira ceza verildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Gıda laboratuvarlarına rekabet ihlali kararı: 2,4 milyon lira ceza verildi
Takip Et

Özel gıda kontrol laboratuvarlarına yönelik soruşturmada karar çıktı. Rekabet Kurumu, üç teşebbüsün rekabete aykırı fiyat anlaşması yaptığını belirleyerek yaklaşık 2,4 milyon lira ceza uyguladı.

5 laboratuvara soruşturma başlatılmıştı

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan açıklamada, Kurulun, 5 özel gıda kontrol laboratuvarına yönelik yürütülen soruşturmayı tamamladığı belirtildi.

Fiyat anlaşması yaptıkları belirlendi

Soruşturmanın, laboratuvarların analiz ücretlerini ortak belirledikleri veya aralarında rekabete duyarlı bilgi paylaşımı yaptıkları şüphesiyle başlatıldığına işaret edilen açıklamada, "Tamamlanan soruşturmada Kalite Sistem Laboratuvarları AŞ, Veltia Laboratuvarı ve Danışmanlık Hizmetleri AŞ ile Southern Agricultural Services Tarım Ltd. Şti tarafından fiyat belirleme ve bilgi paylaşımı yoluyla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlal edildiği tespit edildi" ifadesi kullanıldı.

ROKETSAN küresel oyuncu oldu: Türkiye füzelerde dünyaya meydan okuyorROKETSAN küresel oyuncu oldu: Türkiye füzelerde dünyaya meydan okuyorSavunma Sanayi
Hazine 15,1 milyar liralık kira sertifikası ihraç ettiHazine 15,1 milyar liralık kira sertifikası ihraç ettiFinans
Ekonomi
OYAK’tan Ordu’ya stratejik yatırım
OYAK’tan Ordu’ya stratejik yatırım
Avrupa'nın ekonomide lokomotifi Almanya kronik durgunlukla karşı karşıya
Avrupa'nın ekonomide lokomotifi Almanya kronik durgunlukla karşı karşıya
TİM/Gültepe: Gümrük Birliği bu haliyle rekabete büyük engel
Gümrük Birliği bu haliyle rekabete büyük engel
Mevduat faizi indirimi beklemedi
Mevduat faizi indirimi beklemedi
İthalata dayalı hayvancılık sürdürülemez
İthalata dayalı hayvancılık sürdürülemez
Navlun, 'yarı kapalı Hürmüz'ü fiyatlıyor
Navlun, 'yarı kapalı Hürmüz'ü fiyatlıyor