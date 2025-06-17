TİM Başkanı Gültepe: Rekabetçiliğimiz için Gümrük Birliği Anlaşması bir an önce güncellenmeli

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen, “Türk Hazır Giyim Endüstrisinin Dönüşüm Yolculuğu” başlıklı toplantı, ihracatçılarla uluslararası markaları, sektör profesyonellerini ve uzmanları bir araya getirdi.

Toplantının açılışında konuşan Mustafa Gültepe, hazır giyimin katma değerli üretimiyle, istihdamıyla ve ihracatıyla Türkiye’nin en kritik sektörleri arasında yer aldığını vurguladı. Türk hazır giyim sektörü için de AB’nin stratejik bir pazar olduğuna dikkat çeken Gültepe, şöyle devam etti:

"AB’nin üçüncü ülkelerle imzaladığı STA’lara Türkiye de dahil edilmeli"

“Hazır giyim ihracatımızın yaklaşık yüzde 70’ini Avrupa’ya gerçekleştiriyoruz. Almanya, İspanya ve Hollanda başta olmak üzere Avrupa’da birçok pazarda çok güçlüyüz. Yakından tedarik gibi stratejik avantajımız güçlü pozisyonumuzu daha da destekliyor. Orta ve uzun vadede bu artıların yetmeyeceğini biliyoruz. İşte bu bilinçle dijital ve yeşil dönüşümü, yani ikiz dönüşümü hızla tamamlamak istiyoruz. Dönüşüm için AB fonlarını etkili şekilde kullanıyoruz. Tamamlanan ve devam eden projelerimiz için AB’den toplam 37 milyon euro hibe desteği almaya hak kazandık. Bugün geri dönüşüm, karbon ayak izinin azaltılması, dijitalleşme ve sosyal uygunluk konularında Avrupa standartlarını yakalamış, hatta bazı alanlarda geçmiş bulunuyoruz. Ben ikiz dönüşümden alnımızın akıyla çıkacağımızdan hiçbir şüphe duymuyorum. Ancak Gümrük Birliği’nin mevcut haliyle iş birliğimizi desteklemekten çok sınırlayıcı etki yaptığının altını çizmek istiyorum. Teknik temasları süren çalışmaların bir an önce tamamlanmasını arzu ediyoruz. Çünkü biz AB pazarında kalıcı rekabet üstünlüğünün ancak Gümrük Birliği’nin tam modernizasyonuyla mümkün olabileceğini biliyoruz. Dolayısıyla değişen ekonomik paradigmalara göre Gümrük Birliği’nin güncellenmesi gerekiyor. Ayrıca AB’nin üçüncü ülkelerle imzaladığı serbest ticaret anlaşmalarına (STA) Türkiye’nin de dahil edilerek üçlü kümülasyon sağlanmasını önemsiyor ve öneriyoruz.”

"Yakından tedarik modelinin en güvenilir temsilcisiyiz"

Küresel ticarette belirsizliklerin arttığını hatırlatan Mustafa Gültepe, İsrail ile İran arasında uzun süredir devam eden gerginliğin çatışmaya dönüşmesiyle tansiyonun daha da yükseldiğine dikkat çekti. Korumacı ticaret politikalarının da küresel değer zincirlerinde kırılmalara neden olduğunu vurgulayan Gültepe, şunları söyledi:

“Korumacı önlemler, sadece hedef ülkeleri vurmakla kalmıyor, maliyet baskısı ve stratejik belirsizlik şeklinde, tüm tedarikçileri de olumsuz etkiliyor. Öngörülemeyen politika değişiklikleri, hazır giyim üreticilerinin finansal sürdürülebilirliğini tehdit ediyor. Belirsizliklerin böylesine arttığı bir dönemde maliyetin yanı sıra hızlı, esnek ve verimli üretim stratejik önem kazanıyor. İşte tam da bu noktada Türk hazır giyim endüstrisi stratejik bir çözüm ortağı olarak öne çıkıyor. Avrupa’ya komşu konumumuz, güçlü lojistik altyapımız, kaliteli üretimimiz ve çevreyle ilgili düzenlemelere hızlı uyumumuzla yakından tedarik modelinin en güvenilir temsilcisiyiz. Kumaştan aksesuara, boyamadan dikime her aşamada güçlü bir altyapımızı var. Sahip olduğumuz bu kapasite çok daha kısa termin süresi, esnek üretim, daha az karbon salımı ve tüketiciye daha hızlı ulaşım anlamına geliyor. İHKİB olarak biz de sürece, Dijital Dönüşüm Merkezimiz, Ekoteks Laboratuvarımız, İstanbul Moda Akademimiz ve İHKİB Eğitim Akademimiz ile destek veriyoruz. Avrupa Dijital İnovasyon Merkezleri (ADİM) Ağı kapsamında AB fonuyla gerçekleştireceğimiz Midas Projemizi geçen ay başlattık. Bu projeyle KOBİ ölçeğindeki üreticilerimize ikiz dönüşüm için gereken altyapıyı sağlayacağız.”

"Alıcılar kısa vadeli fiyat rekabeti yerine uzun vadeli ve değer odaklı iş birliklerine yönelmeli"

Mustafa Gültepe, dönüşüm yolculuğunun sadece vizyon değil, aynı zamanda ortak sorumluluk, ortak hareket ve yatırım gerektirdiğinin de altını çizdi. Bu süreçte tüm paydaşlara önemli roller düştüğünü belirten Gültepe, “Kamunun modernizasyonu hızlandıracak dönüşüm yatırımlarını teşvik etmesi, uluslararası alıcıların, kısa vadeli fiyat rekabeti yerine, uzun vadeli ve değer odaklı iş birliklerine yönelmesi, finans kuruluşlarının, sürdürülebilirlik temelli kredilerde sektöre öncelik vermesi, test ve doğrulama örgütlerinin sahadaki gerçeklerle uyumlu rehberlik yapması büyük önem taşıyor.” dedi.

IAF Başkanı Altan: Türk hazır giyim sektörü kapsamlı bir dönüşüm sürecine girdi

Uluslararası Hazır Giyim Federasyonu (IAF) Başkanı Cem Altan da konuşmasında, Türk hazır giyim sektörünün, küresel sürdürülebilirlik standartları ve Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın stratejik vizyonu doğrultusunda kapsamlı bir dönüşüm sürecine girdiğini hatırlattı. Türk Hazır Giyim Sektörünün Dönüşüm Yolculuğu başlığıyla düzenlenen etkinliğin dönüşümün bir parçası olduğunu vurgulayan Altan, “Politika yapıcıları, uluslararası markaları, sektör profesyonellerini ve uzmanları bir araya getiren bu etkinlik, Türkiye’nin hazır giyim ekosisteminin AB’nin yeşil ve dijital dönüşüm hedefleriyle uyumunu hızlandırmayı hedefliyor. Etkinlik, sektör için sürdürülebilir büyüme odaklı yeni bir dönemin habercisi olacak.” dedi.

EURATEX Başkanı Machado: Gümrük Birliği’nin modernizasyon süreci başlatılmalı

Avrupa Tekstil ve Giyim Konfederasyonu (EURATEX) Başkanı Mario Jorge Machado da konuşmasında küresel ticaretin parçalanma ve belirsizlikle karşı karşıya olduğunun altını çizdi. Machado, “Bu belirsizlik ortamında AB ve Türkiye dünyaya stratejik dayanıklılık, sürdürülebilir yenilikçilik ve ortak refah temelinde farklı bir model sunabilir. Gelin, bu fırsatı daha güçlü bir gelecek inşaa etmek üzere değerlendirelim. EURATEX olarak, AB ile Türkiye arasında sektörümüzde iş birliğinin tüm potansiyelini açığa çıkarmak için Gümrük Birliği'nin modernizasyon sürecinin hızla başlatılması için çağrıda bulunuyoruz.” diye konuştu.

AAFA Başkanı Lamar: Türkiye Amerikan markalarıyla güçlü ortaklıklara sahip

Toplantıya uzaktan bağlantıyla katılan Amerikan Hazır Giyim ve Ayakkabı Federasyonu (AAFA) Başkanı Steve Lamar ise, Türkiye’nin güçlü sanayi altyapısı ve imalat kabiliyetinin yanı sıra kaliteli üretimi ve Avrupa pazarlarına yakınlığıyla öne çıktığını vurguladı. Türkiye’nin aynı zamanda Amerikan markalarıyla güçlü ortaklıklara sahip olduğunu hatırlatan Lamar, “Önümüzdeki aylarda ve yıllarda hepimiz belirsizliklerin yerine öngörülebilirlik ararken, Türkiye’nin bu özelliklerini başarıyla değerlendirebileceğine inanıyorum. Markalar ve perakendeciler, benzer değerlere sahip, daha az sayıda ama daha güvenilir ortaklar istiyor ve doğru bir yaklaşımla, Türk sanayisinin bu dönüşüm yolculuğunun bir parçası olacağına inanmak için her türlü neden bulunuyor” dedi.