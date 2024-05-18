  1. Ekonomim
  2. Video Galeri
  3. Teknoloji
  4. HEXA bu kez Tokyo'da uçtu

HEXA bu kez Tokyo'da uçtu

Lift Aircraft tarafından üretilen uçan araba, Japonya’da yapılan teknoloji fuarı kapsamında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Abone ol

ABD merkezli “Lift Aircraft” firması tarafından üretilen tek kişilik “HEXA” isimli uçan araba, Japonya'nın başkenti Tokyo Big Sight Kongre Merkezinde yapılan teknoloji fuarı “SusHi Tech Tokyo 2024” kapsamında ülkedeki ilk gösteri uçuşunu gerçekleştirdi.

Tek koltuklu yolcu kabininin üzerinde 18 pervanesi bulunan 196 kilogram ağırlığındaki araç, daha önce ABD Hava Kuvvetleri'nde görev yapan, LIFT Aircraft Baş Pilotu Jace Digit McCown ile birlikte 10 metre yüksekliğe kadar çıktı. 4,5 metre genişliğinde, 2,6 metre yüksekliğindeki uçan arabanın gösteri uçuşu, 500 ziyaretçi tarafından ilgiyle izlendi.

Tokyolu yerel yetkililer ve fuar organizatörleri, uçan araçların yeni nesil insan taşımacılığının bir parçası olmasının beklendiğini ve trafik yoğunluğuyla mücadelede, afet bölgelerine malzeme ulaştırmada etkili olacağını belirtiyor.

 

Diğer Videolar
Otomobil kaldırımdaki yayalara çarptı! Dehşet anları kamerada
Otomobil kaldırımdaki yayalara çarptı! Dehşet anları kamerada
F-16 sesiyle deprem korkusuna kapılan esnafın emekleyerek kaçmaya çalıştığı anlar kamerada
F-16 sesiyle deprem korkusuna kapılan esnafın emekleyerek kaçmaya çalıştığı anlar kamerada
TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil paylaştı! "Sürprize hazır olun"
TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil paylaştı! "Sürprize hazır olun"
Başbakan Fico’ya suikast girişiminin görüntüleri
Başbakan Fico’ya suikast girişiminin görüntüleri
Haluk Levent'ten BM oturumunda Netanyahu'ya sert sözler!
Haluk Levent'ten BM oturumunda Netanyahu'ya sert sözler!
Dikkatler Enflasyon Raporu Sunumunda! Tahmin Güncellemesi Gelir Mi?
Dikkatler Enflasyon Raporu Sunumunda! Tahmin Güncellemesi Gelir Mi?
İsrail, Refah’ta 100’e yakın noktayı tanklarla vurdu
İsrail, Refah’ta 100’e yakın noktayı tanklarla vurdu
Türkiye'nin Ticari Ambargosunun İsrail'e ve Ekonomiye Etkisi
Türkiye'nin Ticari Ambargosunun İsrail'e ve Ekonomiye Etkisi