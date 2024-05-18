HEXA bu kez Tokyo'da uçtu

ABD merkezli “Lift Aircraft” firması tarafından üretilen tek kişilik “HEXA” isimli uçan araba, Japonya'nın başkenti Tokyo Big Sight Kongre Merkezinde yapılan teknoloji fuarı “SusHi Tech Tokyo 2024” kapsamında ülkedeki ilk gösteri uçuşunu gerçekleştirdi.

Tek koltuklu yolcu kabininin üzerinde 18 pervanesi bulunan 196 kilogram ağırlığındaki araç, daha önce ABD Hava Kuvvetleri'nde görev yapan, LIFT Aircraft Baş Pilotu Jace Digit McCown ile birlikte 10 metre yüksekliğe kadar çıktı. 4,5 metre genişliğinde, 2,6 metre yüksekliğindeki uçan arabanın gösteri uçuşu, 500 ziyaretçi tarafından ilgiyle izlendi.

Tokyolu yerel yetkililer ve fuar organizatörleri, uçan araçların yeni nesil insan taşımacılığının bir parçası olmasının beklendiğini ve trafik yoğunluğuyla mücadelede, afet bölgelerine malzeme ulaştırmada etkili olacağını belirtiyor.