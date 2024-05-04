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  4. "3 Bin Doların Üstünü Görebiliriz" Altın, Dolar, TL... Mehmet Ali Yıldırımtürk

"3 Bin Doların Üstünü Görebiliriz" Altın, Dolar, TL... Mehmet Ali Yıldırımtürk

Mehmet Ali Yıldırımtürk, Ekonomi ve Piyasalardaki Son Gelişmeleri NBE TV Soruyor Programında Yorumladı

Leman Deniz
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-Yatırım için en doğru zaman ne zaman?
-Altın, Dolar/TL'de önümüzdeki günlerde ne bekleniyor?
-FED ve TCMB faiz artışlarına devam edecek mi?
-Kesme Altının dezavantajları neler? Kesme altın satışında mağduriyet yaşanır mı?

Mehmet Ali Yıldırımtürk, Ekonomi ve Piyasalardaki Son Gelişmeleri NBE TV Soruyor Programında Yorumladı

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