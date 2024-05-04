"3 Bin Doların Üstünü Görebiliriz" Altın, Dolar, TL... Mehmet Ali Yıldırımtürk
Mehmet Ali Yıldırımtürk, Ekonomi ve Piyasalardaki Son Gelişmeleri NBE TV Soruyor Programında Yorumladı
Leman Deniz
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
-Yatırım için en doğru zaman ne zaman?
-Altın, Dolar/TL'de önümüzdeki günlerde ne bekleniyor?
-FED ve TCMB faiz artışlarına devam edecek mi?
-Kesme Altının dezavantajları neler? Kesme altın satışında mağduriyet yaşanır mı?
Mehmet Ali Yıldırımtürk, Ekonomi ve Piyasalardaki Son Gelişmeleri NBE TV Soruyor Programında Yorumladı