"3 Bin Doların Üstünü Görebiliriz" Altın, Dolar, TL... Mehmet Ali Yıldırımtürk

-Yatırım için en doğru zaman ne zaman?

-Altın, Dolar/TL'de önümüzdeki günlerde ne bekleniyor?

-FED ve TCMB faiz artışlarına devam edecek mi?

-Kesme Altının dezavantajları neler? Kesme altın satışında mağduriyet yaşanır mı?

Mehmet Ali Yıldırımtürk, Ekonomi ve Piyasalardaki Son Gelişmeleri NBE TV Soruyor Programında Yorumladı