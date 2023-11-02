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Erkan: Enflasyonda orta vadeli hedefimiz hala yüzde 5

Yılın 4. Enflasyon Raporu toplantısında konuşan TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, EKONOMİ Gazetesi muhabiri Mehmet Kaya'nın sıkılaştırma hızı ve yüzde 5 orta vadeli enflasyon hedefine ilişkin sorusunu yanıtladı.

Haber Merkezi
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Yılın 4. Enflasyon Raporu toplantısında konuşan TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, EKONOMİ Gazetesi muhabiri Mehmet Kaya'nın sıkılaştırma hızı ve yüzde 5 orta vadeli enflasyon hedefine ilişkin sorusunu yanıtladı.

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