Enerjide acele kamulaştırma kararı

Ağrı'da yapılacak doğal gaz projesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Ağrı'nın Eleşkirt ilçesine doğal gaz ulaştırılabilmesi için ihtiyaç duyulan RMA şehir giriş istasyonunun yapımı amacıyla, Esentepe Köyü sınırları içerisindeki 202 ada, 25 parsel numaralı taşınmazın, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.