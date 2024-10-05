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EPDK’dan elektrik ve akaryakıt şirketleri ile ilgili karar!

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) elektrik ve akaryakıt şirketleri ile ilgili kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. EPDK tarafından 11 şirkete lisans verildi.

Haber Merkezi
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EPDK’dan elektrik ve akaryakıt şirketleri ile ilgili karar!
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) elektrik üretimi ile ilgili lisans kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre EPDK, 5 şirkete elektrik üretim lisansı, 3 şirkete eskisinin devamı mahiyetinde yeni üretim lisansı ile 1 şirkete tedarik lisansı verdi. Kurum, 1 şirketin üretim lisansını iptal etti, 1 şirketin ise lisans süresini sonlandırdı.

Öte yandan, EPDK tarafından 1 şirkete elektrikli şarj ağı işletmeci lisansı ile 1 akaryakıt şirketine de ihrakiye lisansı verildi.

 

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