Erdoğan'ın çay-simit hesabı İstanbul'da 8 bin 550 TL'ye yükseldi

İstanbul'da birçok fırın, simidi yüzde 20 zamla 12 liradan satmaya başladı. Cumhuriyet Gazetesi'nin haberine göre ekmek gibi izne tabi olan simitte resmi artışı beklemeden fiyat artırmak zorunda kaldıklarını belirten esnaf, "Maliyetlere dayanamıyoruz, cezayı göze aldık" diyor.

Esnaf odaları zam talebi için ocak ayını işaret ediyor. Ekonomist Prof. Dr. Veysel Ulusoy zamma ilişkin "Simite 'gizli zam' gelmiş. Kimden saklıyorlar ki!" yorumunda bulundu.

Erdoğan'ın çay-simit hesabı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1993 yılında Refah Partisi’nde siyaset yaparken dönemin başbakanı Tansu Çiller’i simit hesabıyla eleştirmişti.

Bu hesap o günden bu yana ülke ekonomisinin durumuna ilişkin pratik bir ‘gösterge’ haline gelmiş durumda.

Cumhurbaşkanı Erdoğan o gün beş kişilik bir aile üç öğünü çay simitle geçirse bile bütçelerinin yetmeyeceğini vurgulamak için bu etkili hesaba başvurmuştu.

İstanbul’da simide gelen gizli zamla birlikte beş kişilik bir aile üç öğün simit yediği takdirde bir ayda 5 bin 400 lira ödemek durumunda kalıyor.

Çay için İstanbul Kahveciler Odası’nın 1 bardak çay için Ocak 2023’te belirlediği 7 lirayı baz alırsak; aylık çay gideri de 3 bin 150 lira oluyor.

Toplamda üç öğün çay simit için beş kişilik bir ailenin cebinden çıkacak para en az 8 bin 550 TL.

Türkiye'de asgari ücret 11 bin 402 TL, en düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL olarak uygulanıyor.