Eski doğalgaz sayacını yenilemeyene 10 bin liraya kadar ceza geliyor

Hüseyin GÖKÇE

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Elektrik, Su ve Gaz Sayaçları Muayene Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmeliğe göre 1 Ocak 2014 ile 31 Aralık 2019 arasında piyasaya arz edilen veya son muayenesi bu tarihler arasında yapılmış olan gaz sayaçları, kullanıcılar tarafından 2024 Şubat ayı sonuna kadar Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'ne iletilecek.

Ardından 2025 yılı sonuna kadar bu sayaçlar sökülerek yerine geçerli muayenesi olan bir sayaç takılacak.

Bunun yapılmaması halinde, sayaç kullanıcısı hakkında damga süresi geçmiş ölçü aleti kullanma fiilinden dolayı Ölçüler ve Ayarlar Kanunu uyarınca idari işlem uygulanacak.

10 bin liraya kadar idari para cezası

Kanunda, damga süresi geçmiş ölçü aleti kullanımına yönelik 10 bin liraya kadar idari para cezası uygulanması öngörülüyor.

Yönetmelikler, 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girecek.