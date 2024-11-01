Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler: 2025’te işler zorlaşacak temkinli adım atmalıyız

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Konkordato ilan eden şirketlerin doğru analiz edilmesi gerektiğini belirten Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Başkanı Metin Güler, kayyum atamalarının nitelikli kişiler arasından seçilmesinin kritik önem taşıdığını vurguladı. ETO Müşterek Komiteler Toplantısı ile ekim ayı meclis toplantısı Anemon Otel’e gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Metin Güler, konkordato sisteminin işleyişindeki problemlere değinerek, bu süreçte dikkatli analiz yapılması gerektiğine vurgu yaptı. Güler, “Firmalara atanan kayyumların o sektörde bilgi sahibi ve yetkin kişiler olması şart. Ayrıca, konkordato ilan eden şirketler titizlikle incelenmeli ve kurtarılma potansiyeline sahip olan firmalara öncelik verilmeli” dedi.

Asgari ücret ve kredi kartı taksitlendirmeleri konularında da görüşlerini paylaşan Metin Güler, çalışanlar üzerindeki vergi yükünün hafifletilmesi gerektiğini belirterek, şunları söyledi: “Kredi kartı taksitlendirmelerinin sınırlandırılması tüketici üzerindeki baskıyı artırıyor. Ekonomi yönetiminin enflasyonu düşürmek için uyguladığı sıkı para politikası alım gücünü olumsuz etkiliyor. 2025 yılında da piyasaların rahatlamasını beklemiyorum, sıkı para politikasına bağlı olarak 2025 yılında daha temkinli olmalıyız. Asgari ücret konusunda ise dengeli bir çözüm sağlanması önemli. Vergi yükünün azaltılması, hem çalışanların hem de işverenlerin rahatlaması adına gerekli bir adım olacaktır.”

“Artan vize sorunları iş dünyasını zorluyor”

Üyelerinin yaşadığı vize sorunlarına da dikkat çeken Metin Güler, iş insanlarının yurtdışı seyahatlerinde büyük zorluklarla karşılaştığını aktardı. Bu sorunları şahsi girişimleriyle çözmeye çalıştığını belirten Güler, “Eskiden aldığımız uzun süreli vizeler artık güçlükle sağlanıyor. Bu durum, üyelerimizin yurt dışındaki fuar ve iş görüşmelerine katılımını ciddi şekilde engelliyor. Önümüzdeki süreçte turistik vize ile ticari vizeyi ayırmak zorundayız” diye konuştu. Toplantıda gündeme gelen bir diğer konu olan zincir marketlerin esnaf üzerindeki etkileri hakkında değerlendirmede bulunan Güler, zincir marketlerin hızla artmasının yerel esnafın rekabet gücünü zayıflattığını ifade ederek, bu konuda düzenlemeler yapılması gerektiğini belirtti.

Zincir marketlerin, birçok sektörde faaliyet göstererek esnafın iş alanının daralttığını dile getiren Güler, işletmelerin ayakta kalmasını güçleştiğinin altını çizdi.

■ Yeni hedef, “İleri Yaşam Merkezi”

ETO’nun yeni projelerine değinen Metin Güler, 2025 yılında yeni hizmet binalarına taşınacaklarını bilgisini verdi. Güler, “Bugüne kadar birçok kalıcı eseri hayata geçirdik. ETO Müze’yi açtık. Vehbi Koç Kongre Merkezi ile Fuar Merkezi’ni hizmete aldık. Önümüzdeki süreçte yeni hedefl er koyma zorunluluğumuz var. Neler yapacağımızı planlamamız lazım. Uzun yıllardır ETO camiası tarafından dile getirilen ama maalesef bugüne kadar hamle yapamadığımız İleri Yaşam Merkezi ile ilgili çalışmalara başlayacağız. Sürdürülebilirlik noktasında kendi kendini yönetebilen bir yapı kurmayı hedefl ediğimiz merkezi, hem sosyal alanlar hem de sağlık hizmetleriyle donatacağız” ifadelerini kullandı.