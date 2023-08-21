Ezine peyniri AB tescili yolunda

Ezine peynirinin AB tescili başvuru tarihinin 5 Ocak 2023 olduğuna işaret eden Ezine Peynirciler Derneği Başkanı Ali Atak, süreci titizlikle takip ettiklerini belirtti. Yapılan çalışmalar neticesinde Ezine peynirinin AB tescili yolunda olduğuna vurgu yapan Atak, “Almanya’da şu anda Ezine peyniri üretiliyor. Alacağımız tescille Avrupa’da sahte Ezine peyniri üretiminin önüne geçeceğiz. 50 ürün içerisinde bizim ürünümüz şu anda bültende yayılanmış durumda. Üç ay içerisinde herhangi bir itiraz olmazsa AB tescilimizi alacağız” dedi.

Ürünün ayırt edici özelliklerinden bahseden Atak, “Koyun, inek ve keçi sütleri olmak üzere her üç tür süt mevsimine göre belirli oranlarda karıştırılarak Ezine peyniri üretiminde kullanılmaktadır. Üretimin yapıldığı bölge gerek bitki örtüsü ve gerekse iklim olarak Kaz Dağlarında etkilenmektedir. Kaz Dağları bölgeye bol yağış ile birlikte zengin bir bitki örtüsü ve bol oksijen sağlamaktadır” diye konuştu.

Ezine peyniri üretiminde denizden elde edilen tuzun kullanıldığına işaret eden Atak, “Deniz tuzu kullanımı, peynirin erimesini ve dağılmasını engelleyerek olgunlaşma sonucunda suyunu kolayca dışa vermesini sağlamaktadır. Üretimde kullanılan maya, peyniraltı suyu içerisinde şirden (buzağı) ilave edilerek hazırlanır.” bilgisini verdi.

AB tescilli ürün sayısı 14’e ulaşacak

Ürünün başvuru ve tescil sürecinde Adres Patent olarak aktif bir şekilde yer aldıklarına vurgu yapan Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Akbulut, coğrafi işaretli ürünlerin kırsal kalkınmada kritik bir yere sahip olduğunun altını çizdi. Akbulut, coğrafi işaret tescillerinin ülkenin geleneksel ürün ve değerlerinin tanıtımında önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çekti.

Ezine peynirinin tescil edilmesiyle birlikte Türkiye’nin AB coğrafi işaretli ürün sayısının 14’e ulaşacağına dikkat çeken Akbulut, “Coğrafi işaretli ürünler tüketici nezdinde ürün güvenliği açısından önemli bir yere sahip.” ifadelerini kullandı.

Özgün ve doğal ürünler bakımından Türkiye’nin birçok ülkeye göre daha zengin bir konumda yer aldığının altını çizen Akbulut, “Parmigiano ve Comte peynirlerinin dünyada 1,5 milyar Euro’dan fazla pazar büyüklüğüne ulaştığını görüyoruz. Bizde coğrafi işaretli ürün sayımızı artırıp markalaşma çalışmalarına ağırlık vererek peynir pazarında Fransa ve İtalya gibi oyuncularla yarışabiliriz.” diye konuştu.