Fatih Yücelik, güven tazeledi

Çimento sektörünün çatı örgütü TÜRKÇİMENTO, 2023 Faaliyet Yılı 66’ncı Olağan Genel Kurulu’nu Ankara’da gerçekleştirdi. Yapılan genel kurul sonrası Fatih Yücelik yeniden TÜRKÇİMENTO Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi. Genel Kurul sonrası ekonomik durum ve sektörle ilgili değerlendirmelerde bulunan Yücelik, “2023 yılında, sektörümüzü yakından ilgilendiren konut satışları, yüzde 17,5 düşüşle 1,2 milyon adet olarak gerçekleşti. Bu satışların yaklaşık yüzde 31’i olan 380 bini ilk satış olarak gerçekleşti. Kredi ile alınan konut satışları da toplam satışların sadece yüzde 14,5’ini oluşturdu. Yabancıya konut satışı ise yüzde 48,1 oranındaki büyük düşüşle 35 bine geriledi. 2023 yılsonunda enflasyon rakamı 2022’ye benzer şekilde yüzde 64,8 seviyesinde gerçekleşti. 2022 sonunda 18,7 olan dolar Türk Lirası kuru ise 2023 sonunda 29,1 TL’ye yükseldi. Kurda ortaya çıkan yüzde 56 oranındaki büyük artış, önce ithal girdi maliyetlerine, oradan da ürünlerin satış fiyatlarına olumsuz yansıdı ve kaçınılmaz şekilde enflasyona etki etti.” dedi.

Dış satışlar yüzde 18 düştü

Sektörlerinin 2023 yılı performansına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Fatih Yücelik, şunları kaydetti: “Çimento üretimimizin geçen yıla göre yüzde 9 oranında artışla 80 milyon tonun, iç satışlarımızın ise, yaklaşık yüzde 20 artışla 65 milyon tonun üzerinde gerçekleşeceğini öngörüyoruz. İhracat rakamlarına bakacak olursak bir önceki yıla oranla yüzde 28 oranında düşüşle 19,7 milyon tonluk bir dış satış gerçekleştirdik. Bu rakamın 15,7 milyon tonu çimento, 4 milyon tonu klinkerden oluştu. Ayrıca sektörümüz yine 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 18 düşüşle 1 milyar 265 milyon dolar değerinde dış satış gerçekleştirdi. Bu verilerle Türkiye’nin, 2023 yılında ton ve değer bazında tekrardan dünya ikincisi olduğunu tahmin ediyoruz. 100’ün üzerinde ülkeye gerçekleştirilen ihracatta en önemli pazarlarımız; ABD, İsrail, Suriye ve İtalya oldu.”

“2024’ün daha durağan geçmesini bekliyoruz”

2023 yılında yaşadığımız deprem felaketlerinin ardından bilindiği üzere kentsel dönüşüm projeleri başta olmak üzere, deprem bölgesinin yeniden inşası planı devreye girdiğini söyleyen Yücelik, “Bu nedenle 2023 yılında iç piyasayı canlandıran iç satış artışlarına ilave bir katkının 2024 yılında yaşanmayacağını, dolayısıyla iç satışların 2023 yılına benzer rakamlarda gerçekleşerek 2024 yılının daha durağan geçmesini bekliyoruz. Dış piyasada enerji maliyet artışları ve global piyasalarda yaşanabilecek dalgalanmalar olmazsa sektör olarak bu yıl da hem ihracat hem iç piyasada 2023 yılıyla aynı seviyede tamamlayacağı kanaatindeyiz. Ancak, İran, Irak, Yemen ve yakın coğrafyamızda son günlerde cereyan eden çatışmalara baktığımızda, yeni bir bölgesel türbülansa da hazırlıklı olmamız gerektiğinin farkındayız.” şeklinde konuştu.

TÜRKÇİMENTO 66. Genel Kurulu’nda seçilen yeni Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

Birlik Üyesi Tüzel Kuruluş Temsilcisi (Yönetim Kurulu Asil Üye) AŞKALE ÇİMENTO Fatih YÜCELİK (Başkan) ÇİMKO ÇİMENTO Adil Sani KONUKOĞLU(Başkan Vekili) LİMAK ÇİMENTO Nihat ÖZDEMİR (Başkan Yardımcısı) OYAK ÇİMENTO FAB. A.Ş Murat İdris SELA (Başkan Yardımcısı) NUH ÇİMENTO K. Gökhan BOZKURT (Başkan Yardımcısı) ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO Mevlüt Cenker MİRZAOĞLU (Sayman Üye) AKÇANSA ÇİMENTO Vecih YILMAZ ÇİMSA ÇİMENTO Barış KARAHÜSEYİN MEDCEM ÇİMENTO Mehmet Ali CEYLAN KÇS ÇİMENTO İrem ÖKSÜZ GÖLTAŞ ÇİMENTO Ş. Nihan ATASAGUN VOTORANTIM ÇİMENTO Şahap SARIER BAŞTAŞ ÇİMENTO Hüseyin Burak AKIN BATIÇİM ÇİMENTO Gülant CANDAŞ SYCS İNŞAAT Prof. Dr. Yasemin AÇIK SOMA ÇİMENTO Musa KEŞAPLI BURSA ÇİMENTO H. Nalan TÜZEL YURT ÇİMENTO Cem SAK