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KAİSDER Başkanlığına Mehlika Gider seçildi

Kadın İşveren ve Sanayiciler Derneği (KAİSDER)’in 5’inci Genel Kurulu’nda Başkanlığa Mehlika Gider seçildi.

Hüseyin Gökçe
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KAİSDER Başkanlığına Mehlika Gider seçildi
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Hüseyin GÖKÇE/ANKARA

Genel Kurul konuşmasında kadınlar var oldukça ekonominin güçleneceğini ve kadınların görünür olduklarında toplumun dönüşeceğini belirten Mehlika Gider, “Ortak geleceğimizi, kadınlar ve erkekler;  omuz omuza birlikte inşa edeceğiz” dedi.

Önümüzdeki dönemde insan odaklı üretimi öngören Endüstri 5.0’ın yakından izlenmesi gerektiğinin altını çizen Gider, görev döneminde nitelikli kadın girişimci sayısını artırmak ve kadınların önündeki dezavantajları ortadan kaldırmak için çalışacakları bilgisini verdi.

Kadınların karar mekanizmalarında daha etkin rol alması için de çalışacaklarını vurgulayan Gider, eğitim faaliyetlerini de sürekli hale getireceklerini belirtti.

KAİSDER’in yeni Yönetim Kurulu, şu isimlerden oluştu:

Başkan: Mehlika Gider (MG İletişim Stratejileri Ajansı), Üyeler: Zeynep Ece Arabul (Emek Holding A.Ş.), Sevilay İmre (Eyesoft Blşm Eğtm Yayıncılık İletişim ve Danışmanlık A.Ş), Belgin Sağdıç (Yetkin Patent ve Danışmanlık Ltd.ŞTİ.), Aynur Aydoğan (Denz Yapı San. Tic. Aş ArmaLoft Yurt Hizmetleri Ltd ŞTİ.) Burcu Ketrez ( EPA Emlak Pazarlama A.Ş.) Nazlı Başak Türkmenoğlu (AlbaSoft Bilişim Teknolojileri) Nesrin Doğan (Doğanlar Tarım), Dijan Kaya (Yusufoğlu Metal)

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