Fitch: Belediyelerde bütçe performansı ve kredi notları zayıflayabilir

Fitch Ratings'in yeni raporuna göre, Türkiye'deki büyükşehir belediyelerinin bütçe performansı ve reytingleri, İBB Başkanı'nın tutuklanmasıyla artan makroekonomik istikrarsızlık, yüksek enflasyon ve 2025 yılında yüzde 2,6'lık mütevazı ekonomik büyüme beklentileri nedeniyle baskı altında kalacak.

Bununla birlikte Fitch, dokuz belediyenin geri ödeme oranının, hala dirençli bir işletme dengesi, piyasa dalgalanması zamanlarında sermaye harcamalarını ayarlamada ılımlı esneklik ve güçlü likidite pozisyonları ile desteklenerek büyük ölçüde istikrarlı kalmasını bekliyor.

Fitch, Eylül 2024'te Türkiye'nin notunu ‘BB-’/Stabil'e yükseltmesinin ardından sekiz belediyenin İhraççı Temerrüt Notunu (IDR) yükseltti. Bunun istisnası, o dönemde ülke notu tarafından sınırlandırılmadığı için Konya olmuştu. Risk Profili değerlendirmesinin ‘Kırılgan'dan 'Zayıf'a revize edilmesinin ardından, Türkiye'nin ülke IDR'lerinin 'B’ kategorisinden çıkmasıyla Şubat 2025'te IDR'leri yükseltilmişti.

Açıklamada şöyle denildi:

"Büyükşehir belediyelerinin IDR'lerinin tamamı artık devlet tarafından sınırlandırılmıştır, ancak Bağımsız Kredi Profilleri, devlet notunun beş kademe üzerinde olan ‘bb+’ ile ‘bbb+’ arasında değişmektedir. Ekonomik büyüme oranında beklenmedik bir düşüş veya enflasyon artışları nedeniyle işletme bakiyelerinde potansiyel bir düşüş için boşluk bulunmaktadır. IDR'ler üzerindeki Durağan Görünümler, ülke görünümü ile uyumludur."