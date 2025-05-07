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Fitch: TCMB'den faiz artışı beklemiyoruz

Fitch, Türkiye'ye yönelik değerlendirmelerde bulunurken, TCMB rezervlerinin azalmasına rağmen önceki yıllara göre daha güçlü durumda olduğunu ifade etti ve değerlendirmesinin devamında, ""Türkiye'nin temmuzdaki değerlendirmesinde politikaların tutarlılığını dikkate alacağız. TCMB'den bu noktada faiz artışı beklemiyoruz" dedi.

Haber Merkezi
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Fitch: TCMB'den faiz artışı beklemiyoruz
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye ve bankacılık sektörü üzerine bir webinar düzenledi. Burada konuşan Fitch Ratings Kıdemli Direktörü Erich Arispe, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politik belirsizliklere karşı adım attığını değerlendirirken, "TCMB rezervleri azalmasına rağmen önceki yıllara göre daha güçlü durumda" dedi.

Enflasyonun Türkiye'nin en temel politika gündemi olmayı sürdürdüğünü belirten Arispe, "Mali konsolidasyon TCMB'ye enflasyon ile mücadelede ivme kazandırır" şeklinde söyledi.

Yıl sonu ortalama enflasyon beklentisi yüzde 34,31

Fitch, Türkiye'de bu yıl ortalama enflasyonun yüzde 34,31 olacağını belirtti.

Fitch Kıdemli Direktörü Arispe, "Türkiye'nin temmuzdaki değerlendirmesinde politikaların tutarlılığını dikkate alacağız" dedi ve "TCMB'den bu noktada faiz artışı beklemiyoruz" şeklinde ifade etti.

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