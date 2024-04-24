Fitch'ten Türkiye'ye eleştiri: Mali duruş genişleyici
Fitch'in Kıdemli Direktörü ve Türkiye Analisti Morales, Türkiye'nin mali duruşunun genişleyici olduğunu belirtti ve maliye politikası ayarlamasının gerekli olduğunu söyledi.
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Türkiye'de para politikasında sıkı bir duruş korunurken, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'ten maliye politikasıyla ilgili eleştiri geldi.
Fitch'in Kıdemli Direktörü ve Türkiye Analisti Erich Arispe Morales, Türkiye'nin mali duruşunun açıkça genişleyici pozisyonda olduğunu belirtti.
Morales, kurumun Türkiye konulu çevrimiçi panelinde para politikasının sıkılaştırılmasını desteklemek için maliye politikası ayarlamasının gerekli olduğunu söyledi.