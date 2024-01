Fiyatı 40 katına çıkan INJ nereye koşuyor?

Takip Et

Berfin ÇİPA

Henüz boğa sezonu başlamadan fiyatını 40’la çarpan yapay zekâ tabanlı DeFi projesi INJ, kripto evreninin sosyal medya rüzgârını alan en iyi projesi olmaya aday. Ancak, bu tatmin edici yükselişin üstüne muhtemel kâr realizasyonu beklentilerinin gölgesi düştü. En ilginç senaryo ise; INJ’in fiyatının 20 kat daha artabileceğiyle ilgili.

Injective (INJ ) kripto platformu geçen yazdan bu yana ilgiyi üzerinde topluyor. Sistem, mayıs ayında kendi hackathon'unu başlatarak potansiyel olarak daha geniş kripto pazarının dikkatini çekmeyi başardı. Aralık ayında, bir önceki en yüksek seviyesi olan 32,10 doları kutladı ve bu aralar 39 doların üzerini zorluyor.

Bu, neredeyse yüzde 4.000’lik bir artışa denk geliyor. İşin ilginç tarafı, fiyat tahmininde kullanılan algoritmalar, daha önce INJ fiyatının muhtemelen 30 dolar sınırını geçeceğini öngörmüştü.

Yükseliş kısmen, merkezi olmayan finans (DeFi) uygulamaları için tasarlanmış yapay zekâ destekli, birlikte çalışabilen bir blockchain olan Injective Protokolü etrafındaki sosyal medya heyecanına bağlanabilir. INJ, istikrarlı bir şekilde son zamanlarda kripto evreninin en çok konuşulan varlıklarından biri haline geldi. AlphaScan tarafından sağlanan verilere bakınca, en çok yorum yapılan coinler arsında Bitcoin’i bile geride bıraktığına inananlar çoğunlukta.

Ancak, yapay zekânın kriptonun parlak yeni teknoloji oyuncağı haline bürünmesinin ardından, INJ’in büyüme pedallarını hızla çevirdiği de söylenebilir. Kripto evreninde yapay zekâ destekli tokenlara ilişkin yatırımcı hissiyatı nispeten daha olumlu görünüyor. Her şeye rağmen, yakın zamanda fiyatı negatife dönen INJ için bazı sorular hâlâ güncelliğini koruyor.

Finans sektörü için geliştirilen blokzincir ağı Injective’i tanıyarak ilerlemek gerekirse; merkezi olmayan spot ve türev borsaları borç verme protokolleri gibi alanlarda DeFi uygulamaları ile birlikte çalışan bir katman-1 projesi. Ethereum tabanlı olan INJ tamamen merkeziyetsiz bir proje. Devrim Danyal Akademi Kurucusu Devrim Danyal projenin farklılıklarını şu şekilde özetledi; “INJ Token, protokolün çeşitli özelliklerine ve hizmetlerine erişim sağlamak için kullanılırken, benzerlerinden farklılaşan başlıca özelliklerini; Merkezi Olmayan Vadeli İşlemler ve Türev Piyasalara Erişim, Çoklu Varlık Desteği, Tamamen Merkeziyetsiz Yapı, Likidite Sağlama & Staking, Hızlı İşlem Yetisi ve Ethereum Ekosistemi ile Entegrasyon olarak sayabiliriz.”

“HIZ KESERSE ŞAŞIRMAM”

Uzun zamandır süregelen yükselişin sebebini sorduğumda Kripto Para Fenomeni Lord of Crypto’nun yanıtı şöyle oldu; “Yükselişin nedeni token’ın gerçek bir iş ve gelir modeline sahip ender token’lardan biri olmasına dayanıyor. Hâlihazırda 0.65’ten 25 dolara gelerek zaten yaklaşık 40x yapmış durumda. Buradan 20x daha yapması demek totalde 800x’e denk gelir. Teknik olarak mümkün ama şahsen artık hız keserse şaşırmam.”

GRAFİK NE SÖYLÜYOR?

WOFDEX Araştırma Direktörü Helin Çelik INJ Grafiğini Kripto Masası için yorumladı Geçtiğimiz hafta son yükselişle birlikte INJ’in hacmi 88.33 milyar TL’yi görmüştü. Hafta henüz kapanmadı, ancak yeni haftalık mumla birlikte piyasada yaşanan gelişmeler hacmi zayıflatmış durumda. İçinde bulunduğumuz hafta INJ işlem hacmi 46.92 milyar dolara geriledi. Yükselişle artan işlem hacmi hem Fed’in yakın zamanda faiz indirimine gitmeme ihtimali ve FOMC tutanaklarında faiz indirimine dair zamansal bir açıklama olmaması hem de SEC’in BitcoinETF’lerini erteleyeceği haberleriyle düşüşe geçti. INJ’in piyasa koşullarından etkilendiği aşikâr. Yükseliş sırasında canlanan altcoinlerin birçoğu yaşanan gerileme sonucunda sert kayıplar verdi. Hacmin düşmesi kripto para birimindeki fiyat istikrarını etkiler. Zaman zaman yüzde 7’lere gerileyen bu oran INJ’de oynaklığın yüksek olabileceğini bize gösteriyor. Haber akışları ve piyasadaki genel algıyla birlikte fiyat hareketlerini değerlendirmekte fayda var. Yıl içerisinde Fed ve SEC’in hamleleri önemli ölçüde kripto para piyasasını etkileyecek.

Yükselişte devamlılık için SEC’in ılımlı bir ETF süreci yönetmesi ve Fed’in faiz indirimleri konusunda keskin bir kararlılık göstermesi gerekecek. Bu döngü içerisinde makro verilerin takibi ön planda olacak. Eğer akışlarda negatif bir durum yaşanmazsa piyasa genelinde yükseliş devam edebilir. Bu yükseliş, INJ gibi yapay zekâ tabanlı kriptoların da yıldızının parlamaya devam etmesine sebep olabilir. SEC’in ETF’leri erteleyeceği haberleriyle 29 seviyelerine kadar gerileyen INJ/USDT kayıplarını telafi ederek, önceki seviyelerini yineledi. Ancak, düşüşteki hacmini yükselirken yakalayamadı. 4 saatlik grafikte kanal görünümü takip edilebilir. Yükselişte devamlılık için 41-44 bandından pozitif ayrışması gerektiği düşünülüyor. Böylelikle 50’nin üzerini test edebilir. Yıl içerisinde beklenen pozitif haber akışları gerçekleşirse INJ kademeli olarak yükselişini sürdürebilir. Gerileme eğiliminin devam etmesi halinde ise 50MA eksenine kadar tolere edilebilir. Bu da 0.5Fibo seviyesine denk geliyor. Hareketli ortalamadan negatif ayrışma yaşanırsa geçtiğimiz günlerde test edilen 29 seviyelerine geri dönüş yaşanabilir. Kısa dönem yatırımcıları bu grafiği izleyebilir.

SON KİLİT AÇILIMI 21 OCAK’TA

Arzının yaklaşık yüzde 96’sı açılmış olan INJ son kilit açılımı için geri sayıma başladı. 21 Ocak’ta 3,67 milyon token’ın kilidini açacak olan INJ için bu adım tahtada değişiklik yaratır mı? Lord of Crypto’ya göre sorunun cevabı hayır; “Kilit açılımları yatay ya da düşen piyasalarda sorun olabiliyor ama yukarı yönlü bir trend oluştuğunda kilit açılımları genelde trende pek etki etmiyor.” Çelik’in yanıtı ise şu şekilde; “Yaklaşık 3,67 milyon INJ’in kilitleri 21 Ocak’ta açılacak. Kilitler açılmanın öncesinde ve sonrasında sert fiyat hareketleri yaşanabilir. Fiyatlar toparlanma eğilimindeyken kilit açılmadan önce yatırımcı kâr almak isteyebilir. Kilitler açıldıktan sonra dolaşıma yaklaşık yüzde 4’e yakın daha fazla coin girme ihtimali var ve bundan dolayı arz fazlası meydana gelecektir. INJ’in son kilit açılışı danışmanlar ve ekip için gerçekleşiyor. Kilitleri açılan INJ’lerini satmak isteyen mutlaka olacaktır. Eğer taleple örtüşmeyen bir durum olursa fiyatlar negatif etkilenebilir. Ancak, ayın ilk günlerinde beliren negatif hava savuşturulabilirse, kripto para piyasasının genelinde bir talep artışı yaşanacaktır. Dolayısıyla yüksek talep dolaşımda artan coin miktarının etkilerini absorbe edebilir.”

GÖZ ARDI EDİLEMEYEN “SEC” FAKTÖRÜ

Kripto evreninde herhangi bir projenin geleceğinden bahsederken, SEC penceresinden nasıl göründüğünü de hesaba katmak gerekiyor. Devrim Danyal, SEC’in INJ projesine karşı olası tutumunu şu şekilde değerlendirdi; “SEC, genellikle merkezi olmayan kripto paralara karşı belirli bir tutum benimsememiş olsa da genel olarak bu tür projeleri denetleme ve düzenleme yetkisine sahiptir. Menkul kıymetlerin, yatırımcılar tarafından bir gelir veya kâr elde etmek için satın alınan, belirli bir yatırımcı riski içeren varlıklar olarak tanımlandığı SEC tarafından açıkça belirtilmektedir. Bu doğrultuda INJ'nin tamamen merkeziyetsiz bir yapıda olduğunu kabul ederse, onu menkul kıymet olarak sınıflandırma olasılığı düşük ve INJ'nin herhangi bir düzenleyici kısıtlamaya tabi olması beklenmez. Merkezi olmayan projeler, daha az kontrol ve müdahale olasılığına sahip oldukları için yatırımcılara daha fazla risk sunabilir.

SEC, yatırımcıların korunması ve finansal istikrarın sağlanması amacıyla düzenlemeler yapabilir veya gerekli gördüğü takdirde soruşturma başlatabilir. Bu bilgiler ışığında SEC'in geçmişteki karar süreçleri göz önünde bulundurulduğunda, INJ'nin merkeziyetsiz yapısına rağmen, onu menkul kıymet olarak sınıflandırmaya karar verirse, INJ'nin yatırımcılara sağlanması için kullanım amacını, INJ sahiplerinin hak ve sorumluluklarını ve INJ'nin fiyatının belirlenmesinde etkili olan faktörlerin yer aldığı bir bilgilendirme dokümanının hazırlanması ve INJ alım satımı için lisanslı bir broker veya borsa ihtiyacı gündeme gelebilir. Her projenin durumu farklı olduğundan ve SEC'in, her birini ayrı ayrı değerlendirmesinden dolayı tamamen merkeziyetsiz bir yaklaşımın SEC tarafından nasıl ele alınacağı, projenin özelliklerine, yapısına ve sunulan hizmetlere bağlı olarak şekillenecektir.” Lord of Crypto ise; “Böyle projeler devlet otoritelerinin hoşuna gitmez ama geleceğin ekonomisinin DeFi’ler olduğunu düşünüyorum” dedi.

INJ’NİN KULLANIM ALANLARI GENİŞLER Mİ?

Mevcut durumda ticaret ve para transferlerinde kullanılan INJ’nin faaliyetlerini önümüzdeki sene daha geniş bir yelpazede görebilecek miyiz sorusunun yanıtı Danyal’a göre DeFi ekosisteminin kabulünde gizli; “INJ projesinin kullanım alanları arasında ticaret ve para transferi ön planda yer almaktadır zira piyasa için bir alternatif olarak benimsenmeye başlamıştır. Bu benimsemenin, önümüzdeki sene daha da artması beklenmektedir. Bunun nedeni, INJ'nin merkeziyetsiz ve düşük maliyetli olmasıdır. INJ'nin kullanım alanlarının önümüzdeki senelerde genişlemesine neden olacak faktörlerin başında; Injective Network'ün gelişimi ve büyümesi gelmektedir. Eğer daha fazla projeye ev sahipliği yapabilirse, katılımcı sayısı artacak ve hizmet yelpazesi genişleyecektir. Elbette DeFi ekosisteminin geniş kitlelerce kabul görüyor olması da INJ'nin ödeme aracı olarak kullanılıyor olmasında, hacmini artırması açısından oldukça etki sağlayabilecektir. Tabii, hepsinden önemlisi SEC ve diğer merkezi kural koyucular ile süreçlerini nasıl idare ettirecekleri bu yol haritasında ana belirleyici faktör olacaktır.”

YATIRIMCI NELERE DİKKAT ETMELİ?

Çelik: Risk almak istemeyen INJ yatırımcısı kilit açılışından ya da kritik bir veri akışından önce kısmi kâr realizasyonuna gidebilir. Yanı sıra, düşen hacim nedeniyle fiyat istikrarı iyice zayıflamış durumda. Bu sebeple oynaklık yüksek olacaktır. Yüksek volatilite nedeniyle kaldıraçlı işlemlerdeki risk düzeyi maksimum seviyelere çıkabilir. Yüzdesel anlamda tatmin edici bir yükseliş hikâyesi yazan altcoinlerde gerileme sürecinin etkileri de majörlere göre daha fazla oluyor. Yatırımcı bu döngüyü unutmamalı, portföy ağırlığını kendi risk algısına göre ayarlamalı ve kaldıraçlı işlemlerden uzak durmalı.

Lord of Crypto: Bence artık kâr realizasyonuna dikkat etmeliler. Her ne kadar daha boğanın başında olsak da 40x yapan bir coin için kâr realizasyonu zamanı çoktan gelmiş demektir. Buradan itibaren her yükseliş kademesinde ufak ufak satışlar yaparak riski düşürmek bence en güvenli yol.