Kamu işçilerinin zam pazarlığında ikinci teklif tarihi belli oldu

Kamuda çalışan yaklaşık 600 bin işçi için yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde gözler ikinci teklife çevrildi.

Hükümet, kamu işçisi için ikinci teklifini yarın saat 14.00’te verecek.

Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, hükümetten yeni teklif beklediklerini ve bu sürecin bir an önce sonuçlanmasını arzu ettiklerini belirtmişti.

İlk teklif neydi?

Görüşmelerde kamu işverenlerini temsil eden Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS), 2025 yılı için ilk 6 ayda yüzde 16, ikinci 6 ayda yüzde 8 zam teklifi yapmıştı. 2026 yılı için ise ilk 6 ayda yüzde 7, ikinci 6 ayda yüzde 5 oranında artış teklifi edilmişti.

Teklifler, 2025 için toplamda yüzde 25,28, 2026 için yüzde 12,35 zamma tekabül ediyor.

Türk-İş ve Hak-İş ne talep ediyor?

Türk-İş ve Hak-İş, kamu işçilerinin ücretlerine 2025-2026 yıllarındaki artışın belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü’ne dair ortak zam talebini içeren taslağı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na sunmuştu.

Karayolları, demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 600 bine yakın işçiyi ilgilendiren 21 maddelik talep taslağında, öncelikle kamuda günlük en düşük ücretin 1800 liraya yükseltilmesi talep edildi.

İlk 6 ay için yüzde 50 zam talebi

Günlük en düşük ücret artışının ardından işçilere kıdem zammı yapılması ve ortaya çıkacak bu rakamın da 2025’in ilk 6 ayı için yüzde 50 artırılması istendi.

İki konfederasyon, 2025’in ikinci altı ayı ile 2026’nın ilk ve ikinci altı yıllarında ücretlere yüzde 25 zam yapılması ve bu oranların üzerine de her dönem için yüzde 10 refah payı verilmesi talebinde bulundu.

Enflasyon farkı da istendi

Talep edilen zam oranlarının enflasyonun altında kalması halinde ise oluşacak enflasyon farkının işçilere ödenmesi istendi.