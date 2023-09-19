Gaziantep yılda 250 bin ton bulgur ihraç ediyor

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Bulgur Sanayicileri Derneği Başkanı Bekir Sıtkı Dayıoğlu ve beraberindeki heyet GAİB hizmet binasında Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle bir araya gelerek Türk bulgurunu masaya yatırdılar. Bulgur üretimi ve ihracatı hakkında ihracatçılara bilgiler veren Başkan Dayıoğlu Türk bulgurunun sağlıklı besinler arasında yer aldığının da altını çizdi. Bulgur üreticilerinin sorunlarının masaya yatırıldığı toplantı sonrası bir değerlendirme yapan Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı C elal Kadooğlu, bulgurun dünya pazarlarında Türk bulguru olarak bilindiğini ve bütün dillerde isminin bulgur olduğunu ifade ederek bu ürünün tanıtımı için büyük projeler hazırladıklarını ve 2024 yılı boyunca TİM Hububat Bakliyat Sektörüne bağlı bütün birliklerle ortak hareket ederek bulgurun tanıtımına öncelik vereceklerini sözlerine ekledi.

Sekiz ayda Türkiye’den 85 milyon 386 bin dolarlık bulgur ihracatı

GAİB hizmet binasında gerçekleştirilen alt sektör toplantıları kapsamında bulgur üreticilerini ağırlayan Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu üyeleri bir yandan sorunları masaya yatırırken diğer yandan da üretimin arttırılması ve ihracatın sürdürülebilir hale getirilmesi yönündeki projeleri görüştü. Toplantı sonrası bir değerlendirme yapan Başkan Celal Kadooğlu “Anadolu’nun bereketli topraklarında yetişen buğdaydan büyük emekler sonucu elde edilen bulgurun elbette tanıtımı için üzerimize düşenleri yapacağız. Bulgur Sanayicileri Derneği Başkanı Bekir Sıtkı Dayıoğlu ve beraberindeki heyetle birlikte gerçekleştirdiğimiz toplantıda sektörün sorunlarını masaya yatırarak neler yapabileceğimizi görüştük. Sektördeki yüz civarında firma tarafından yıllık bir milyon iki yüz bin tonun üzerinde bulgur üretilmekte bu üretimin yaklaşık 250 bin tonluk bölümü ihraç edilmektedir. Ocak Ağustos 2023 döneminde ülke genelinden toplam 85 milyon 386 bin dolar değerinde bulgur ihracatı gerçekleştirilirken bu ihracatın 39 milyon 939 bin dolarlık kısmı birliğimiz üyesi firmalar tarafından yapılmıştır. Bulgur en fazla Ortadoğu, Afrika AB ülkeleri ve ABD ülkelerine ihraç edilmekte olup sağlık açısından önemli bir değere sahip olan Türk bulgurunun dünya pazarlarındaki payını arttırmak ve 7 kıtada bulgurun tanıtımını yapmak üzere sektörümüzdeki 6 birliğimizin iş birliği ile tanıtım çalışmaları yülüteceğiz” dedi.

Türk bulgurunu en fazla Ortadoğu ve AB tüketiyor

Türkiye’nin en önemli ihraç ürünleri arasında yer alan Türk bulgurunu en fazla tercih eden ülke grupları arasında Ortadoğu, AB ve Afrika ülkeleri geliyor. Ülke bazlı ihracatta ise Irak birinci sırada yer alırken Rusya ikinci Suriye ise üçüncü sırada yer alıyor . Başkan Celal Kadooğlu önümüzdeki süreçte Ticaret Bakanlığı destekli bir proje ile Türk bulgurunun dünya genelinde tanıtımının yapılmasının planlandığını; bulgurun insan sağlığı açısından öneminin yoğun bir şekilde anlatılacağını ifade ederek Türkiye için en önemli stratejik ürünler arasında yer alan bulgurun dünya pazarlarındaki pazar payını arttırmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi. GAİB hizmet binasında gerçekleştirilen toplantının ardından Bulgur Sanayicileri Derneği Başkanı Bekir Sıtkı Dayıoğlu Başkan Celal Kadooğlu’na teşekkür ederek her türlü projeyi destekleyeceklerini ifade etti.