Goldman Sachs'dan, TCMB'nin faiz kararına iki seçenekli rapor

ABD merkezli ünlü yatırım bankası Goldman Sachs ekonomistleri tarafından hazırlanan bir rapora göre, 23 Şubat'ta gerçekleşecek Para Politikası Kurulu toplantısında, TCMB'nin faiz oranlarını 100 baz puan düşürmesi veya sabit tutması aynı olasılığa sabit.

Mevcut heterodoks politikanın makroihtiyati tedbirlere dayandığını ve bu sebeple arından faiz kararlarının parasal koşullara etkisinin zayıf kaldığını belirten analistler, TCMB tarafından alınacak olan faiz kararını tahmin etmenin normalden daha zor hale geldiğini belirttiler.

Deprem sonrası önemli olan mali koşullar

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ekonomiye olan etkisine de raporlarında yer veren Goldman Sachs ekonomistleri “Deprem sonrası atılacak adım parasaldan çok mali taraftan gelebilir” yorumunda bulundular.