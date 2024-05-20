Google'dan Finlandiya'ya 1 milyar euroluk yatırım

Finlandiya'nın Hamina kentindeki veri merkezinin genişletileceği aktarıldı. Google'dan yapılan açıklamada, veri merkezi kampüsünün genişletilmesine yönelik istihdam, inovasyon ve ekonomik faaliyeti desteklemek üzere 1 milyar euroluk yatırım yapılacağı açıklandı.

Google'un 2009'dan bu yana Hamina veri merkezine ve ilgili altyapısına 3,5 milyar euro yatırım yaptığı belirtilen açıklamada, veri merkezinin o tarihten bu yana Finlandiya'daki yerel ekonomiye katkıda bulunduğu ve yeni yatırımla şirketin ülkedeki toplam yatırımını 4,5 milyar euronun üzerine çıkacağı ifade edildi.

Finlandiya için yapay zeka ve dijital altyapıya yatırım yapıldığı belirtilen açıklamada, Hamina'daki tesiste 400 kişinin istihdam edildiği ve veri merkezi tamamen faaliyete geçtiğinde yaklaşık 100 kişiye daha istihdam sağlanacağı bildirildi.



Açıklamada, veri merkezindeki ısının bölgesel ısıtma için yeniden kullanılmasına yönelik de Haminan Energia ile yeni bir ortaklık yapıldığı aktarıldı.

Geri kazanılan ısının hacminin Hamina'nın bölgesel ısıtma ihtiyacının tahminen yüzde 80'ine denk geldiği belirtilen açıklamada, bunun büyük ölçüde fosil yakıta bağımlı olan bölgedeki evleri, okulları ve kamu hizmet binalarını ısıtmak için kullanılacağı kaydedildi.