Türkiye'nin 4'üncü operatörü Netgsm'den tüm tarifelere yüzde 68 zam

Türkiye'nin 4'üncü operatörü Netgsm, tüm paketlerinde ortalama yüzde 68 oranında fiyat artışına gittiğini duyurdu.

Firma, resmi web sitesi üzerinden yaptığı bildirimde kasım ayında Sanal Mobil Şebeke Hizmeti toptan data (GB) ücretimiz yaklaşık 3 katına çıkarıldığının altını çiziyor. Bu yüzde 300’lük maliyet artışının tüketiciye yansıması ise yüzde 68 olarak belirenmiş durumda. Firma aynı zamanda yüzde 68 artış oranı, tüm paketlerin artış oranının ortalaması olduğunu da belirtiyor.

Geçtiğimiz eylül ayında Netgsm Yönetim Kurulu Başkanı Adem Öcal, hizmet aldıkları mobil işletmecinin GB başına ücret için 15 katlık artış için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ya (BTK) başvurduğunu söylemişti.

Öte yandan Netgms’in kendisine ait Tier III seviyesinde 2 adet veri merkezi ve Türkiye’nin farklı lokasyonlarında 6 farklı veri merkezi bulunuyor. Donanımhaber'de yer alan bilgiye göre Netgsm, Turkcell’in baz istasyonlarını kullanıyor. Diğer altyapılar ise şirketin kendisine ait. Firmanın halihazırda 198 binden fazla abonesi bulunuyor.