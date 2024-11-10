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İstanbul'da feci kaza: Yolcu otobüsü devrildi, 2 kişi hayatını kaybetti

Esenler’de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1’i ağır 15 kişi yaralandı.

Haber Merkezi
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İstanbul'da feci kaza: Yolcu otobüsü devrildi, 2 kişi hayatını kaybetti
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Esenler Otogar Bağlantı Yolu’nda sürücüsünün kimliği ve firma adı henüz belirlenemeyen 33 AVD 156 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü devrildi.

Kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 1’i ağır 15 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine emniyet, itfaiye, sağlık, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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