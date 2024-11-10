Türkiye ekonomisi nasıl düzelir? Daron Acemoğlu tek tek anlattı!

Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazanan Prof. Dr. Daron Acemoğlu, gazeteci Fatih Altaylı'nın YouTube programına konuk oldu. Türkiye ekonomisi ve enflasyonla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulunan Acemoğlu, ülkedeki en önemli sorunlardan birinin "yoksulluk" olduğunu vurguladı.

Teknolojinin kullanımına dikkat çekti

Daron Acemoğlu Türkiye ekonomisinin toparlanması için ne yapılmalı sorusuna 3 kritik noktaya değinerek cevap verdi.

Türkiye'nin önünde 10-15 senelik bir pencere kaldığını, bunu kullanamazsa çağın gerisinde kalacağını belirten Acemoğlu, eğitim ve yargıda reforma işaret etti. Teknolojinin kullanımına dikkat çeken Nobel ödüllü Acemoğlu, "Türkiye'nin önünde 15 senelik bir pencere kaldı. Türkiye 15-20 sene içinde çok daha yaşlanmış olacak, çağın/teknolojinin gerisinde kalmış olacak ve büyük potansiyelini kullanması çok daha zor hale gelecek. O nedenle hızlı bir şekilde teknoloji ve beşeri sermayeye doğru yatırım yapılması lazım. Şirketlerin, işçilerin daha verimli hale getirilmesi lazım. Yatırımların daha doru yapılması lazım." dedi.

Türkiye ekonomisinin düzelmesi için önemli unsurlar

Nobel Ekonomi Ödülü sahibi Prof. Dr. Daron Acemoğlu, Türkiye ekonomisinin kalıcı olarak düzelmesi için önemli reformlar gerektiğini belirtti. Acemoğlu, güvenilir ve saygı duyulan bir yargı sisteminin oluşturulmasının şart olduğunu vurguladı. Bunun yanı sıra, eğitim sisteminin de yeniden yapılandırılması gerektiğini söyledi. Acemoğlu, "Rekabete açık, özgür düşünmeye dayalı, yapay zekayı doğru kullanabilen ve yeniliklere açık bir eğitim sistemi kurulmadan Türk ekonomisinin kalıcı biçimde düzelmesi mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

"İşçi ücretleri yükselmeli"

"Türkiye'de ekonomik problemlerin en önemli kaynaklarından bir tanesinin fakirlik olduğunu dile getiren Acemoğlu, İşçi ücretlerinin artmadığını tek artırma yolunun asgari ücreti artırmak olduğunu söyleyerek verimliliğin düştüğünü dile getirdi.

Acemoğlu: İşçilerin yetenek ve bilgilerini artırmak gerekli

"Ülkede işçi ücretleri bu kadar düşük ama aynı zamanda da yarısı asgari ücretle çalışıyor. Bu denklemde bir bozukluk var. Bunu düzetmek için işçilerin verimliliğini artırmak gerekiyor ki işçilere olan talep artsın, iş adamları üretkenlikleri, karları arttıkları için işçilere daha fazla maaş vermek zorunda kalsın. Bunu çözünce fakirliği ve işsizliği çözüyoruz böylece enflasyona yol açan dinamikler de zayıflıyor.

Teknolojiyi doğru kullanmamız lazım, bir tek otomosyonla olmaz. Aynı zamanda teknolojiyle işçilere yeni işler yaratmak, işçilerin yetenek ve bilgilerini artırmak gerekiyor. İşçi ücretlerinin artması için de eğitim ve teknolojiye yatırım yaparak verimliliği artırmamız lazım."