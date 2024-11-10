Bakan Fidan, Pakistanlı ve Iraklı mevkidaşlarıyla Riyad'da görüştü

Dışişleri Bakanlığı'nın X hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Riyad’da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar ile bir araya geldi." ifadesine yer verildi.

Diğer paylaşımda, Fidan'ın Iraklı mevkidaşı Hüseyin ile de bir araya geldiği bildirildi.