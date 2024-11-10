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Bakan Fidan, Pakistanlı ve Iraklı mevkidaşlarıyla Riyad'da görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ve Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile Riyad'da bir araya geldi.

Haber Merkezi
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Bakan Fidan, Pakistanlı ve Iraklı mevkidaşlarıyla Riyad'da görüştü
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Dışişleri Bakanlığı'nın X hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Riyad’da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar ile bir araya geldi." ifadesine yer verildi.

Diğer paylaşımda, Fidan'ın Iraklı mevkidaşı Hüseyin ile de bir araya geldiği bildirildi.

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