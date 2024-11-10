Tosyalı Toyo’dan 200 milyon dolarlık yeni yatırım

Eray ŞEN / OSMANİYE

Türkiye’nin global çelik üreticisi Tosyalı, Japon Toyo Kohan şirketi ile Tosyalı Toyo çatısı altında gerçekleştirdiği iş ortaklığını yeni yatırımlarla büyütüyor. Şirketin, yüksek teknoloji ile üretilen ambalaj çeliği kapasitesini artırmaya yönelik 200 milyon dolarlık yeni yatırımında deneme üretimi başladı.

Tosyalı’nın Japonya ile ilişkileri geliştirme adımları kapsamında, Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi tarafından Japonya’nın eski Başbakanı Şinzo Abe’nin anısına inşa edilen Türkiye Japonya Dostluk Parkı ve Şinzo Abe Anıtı törenle açıldı. Törene Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Osmaniye OSB Yönetim Kurulu Başkanı Şerif Tosyalı, Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet, Japonya’nın Türkiye Büyükelçisi Katsumata Takahiko, Tosyalı Toyo Yönetim Kurulu Üyeleri Kadir Tosyalı ve Ömer Özgüven, Toyo Kohan Yönetim Kurulu Üyesi Arase Makoto, Türk Japon Vakfı Başkanı Prof.Dr. Nejat Bora Sayan ve çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Takahiko, törende yaptığı konuşmada, Shinzo Abe Türkiye ve Japonya Dostluk Parkı ve Anıtı’nın, halihazırda en büyük Japon-Türk ortaklığı şirket olan Tosyalı Toyo Çelik A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı öncülüğünde gerçekleştiğini söyledi. Takahiko, “Hain saldırı sonucu vefat etmiş olan eski Başbakanımız Shinzo Abe'yi anmak maksadıyla Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'nde inşa edilen bu parkın ve anıtın açılış töreni gerçekleştirildiği için büyük bir memnuniyet duyuyorum. İki ülke arasındaki dostluk ilişkileri simgeleyen bahse konu bu projeyi tamamladığı için Sayın Tosyalı başta olmak üzere emeği geçen tüm ilgili kişilere Japonya adına teşekkür etmek isterim” dedi.

Osmaniye OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şerif Tosyalı da Japonya’nın eski Başbakanı Şinzo Abe’nin Japonya’nın kalkınması ve gelişmesine önemli katkılar sağladığı gibi Türkiye ve Japonya arasındaki ilişkilerin bugünlere gelmesi için de büyük bir emek verdiğini belirtti. Tosyalı, “Kendisinin Japonya ve Türkiye arasındaki dostluk köprülerinin güçlenmesi için attığı adımları bugün bizler daha da büyütmek için çalışıyoruz. Türkiye ve Japonya arasındaki uzun yıllara dayalı köklü ilişki sayesinde sosyal, kültürel ve ekonomik olarak hep birlikte güzel işlere imza atmayı sürdürüyoruz. Bu güçlü iş birliği ve dostluğu devam ettirdiğimiz sürece inanıyorum ki ilerleyen dönemde Japonya ve Türkiye arasındaki ilişkiler çok daha ileriye gidecek” dedi.

Carı açığın azaltılmasına katkı sağlayacak yatırım

Büyükelçi Takahiko’yu, Tosyalı Toyo fabrikasında ağırlayan Tosyalı Toyo Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Tosyalı, şu bilgileri verdi: “Türkiye’nin teneke ihracatının yüzde 70’ini tek başımıza gerçekleştiren tesisimizde 325 bin tonluk teneke üretim kapasitemizi iki katına çıkararak 650 bin ton seviyesine ulaşmak için başlattığımız yatırımımızda sona geldik. Yeni Tin Free Steel (Kalaysız teneke) üretimini de içeren yaklaşık 200 milyon dolar tutarındaki ilave kapasite artışını bu yıl bitmeden tamamen devreye almış olacağız. Bu yatırımla, yüksek teknoloji ile üretilen dayanıklı ve sağlıklı ambalaj çeliği kapasitemizi daha da artıracağız . Böylece hem Türkiye tarafından ithal edilmek zorunda olan bazı ürünleri iç pazara sunarak ithalatın önünün kesilmesine ve cari açığın azaltılmasına katkı sağlayacağız hem de bu ürünlerle katma değerli ihracat kapasitemizi artıracağız."

Türkiye’nin ilk yüksek katma değerli yassı çeliğini üretiyor

2017 yılında Tosyalı Holding’in, Japonya’nın ve dünyanın lider şirketlerinden Toyo Kohan ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında faaliyete geçen Tosyalı Toyo Çelik A.Ş. (Tosyalı Toyo), Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi’nde 500 bin metrekare alanda hizmet veriyor. Yıllık 1.2 milyon ton haddeleme kapasitesine sahip olan Tosyalı Toyo, Türkiye’nin ilk ileri teknoloji ve yüksek katma değerli yassı çeliğini üretiyor. Ürün gamında; teneke, galvanizli, boyalı, soğuk haddelenmiş, asitli-yağlı sıcak rulo sac yer alan Tosyalı Toyo, teneke ürünlerde 1.300 mm genişlikte 0.10 mm kalınlığa, soğuk haddelenmiş diğer demir çelik ürünlerinde ise 0.20 mm kalınlığa inebilen Türkiye’nin tek üreticisi konumunda bulunuyor. Kurulduğu günden bu yana 80’e yakın ülkeye ihracat gerçekleştiren Tosyalı Toyo, otomotiv, yapı inşaat, gıda ambalaj ve ısıtma-soğutma-havalandırma gibi günümüz dünyasının en önemli sektörlerine ileri teknoloji çeliğini sunuyor. Tosyalı Toyo, ISO 14001 ile uyumlu temiz ve çevreye duyarlı üretim gerçekleştiriyor. Tosyalı Toyo’nın yüksek teknoloji ile üretilen ambalaj çeliği kapasitesini artırmaya yönelik 200 milyon dolarlık yeni yatırımı, yaşanan pandemi ile birlikte Türkiye’de ve dünyada sağlıklı, pratik, dayanıklı ve hijyenik olan ambalajlı gıdaya yönelik artan talebe istinaden şirketin müşterilerinin taleplerini karşılayabilmesi açısından önem taşıyor. Tosyalı Toyo, yeni yatırımıyla birlikte hali hazırda ithal edilen bu tür ambalaj ürünleri taleplerini yurt içinden karşılayarak cari açığın azalmasına da büyük katkı sağlayacak.