Gözler Merkez Bankası’nın faiz kararında: İşte piyasa beklenti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), nisan ayı faiz kararını bugün saat 14.00’te açıklayacak. Piyasa beklentisi, bankanın faize dokunmayarak yüzde 50 seviyesinde sabit tutması yönünde bulunurken; karar metninde yer alan ifadeler önemli olacak.

ABD büyüme verisi takip edilecek

Fed'in faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına dair belirsizlik varlık fiyatlamalarını zorlaştırmayı sürdürürken, bugün ABD'de açıklanacak ilk çeyrek Gayri Safi Yurt içi Hasıla (GSYH) verilerinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem atacağı adımlara ilişkin ipucu vermesi ve piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Bununla birlikte, ABD'de şirketlerin açıklamaya devam ettiği finansal sonuçlarının hisse ve sektör bazlı oynaklığı artırdığı görülüyor.

Analistler, bugün Microsoft, Alphabet ve Airbus'ın bilançolarını açıklamalarının beklendiğini ifade ederek, ülkede açıklanacak büyüme verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin de yatırımcıların odağında bulunduğunu dile getirdi.

Avrupa haziranda faiz indirebilir

Avrupa borsalarında ise dün negatif bir seyir izlenirken, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) haziranda faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Dün, Almanya'da açıklanan verilere göre, Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) iş dünyasının ekonomiye güveni nisanda beklentilerin üzerinde artarak, yükselişini art arda üçüncü aya taşıdı.

Buna göre, Almanya'da martta 87,9 puan değerini alan Ifo İş Ortamı Güven Endeksi, şirket yöneticilerinin mevcut ve gelecek beklentilerindeki iyileşmesinin etkisiyle nisanda 89,4 puana ulaştı. Piyasa beklentisi endeksinin 88,8 puana yükseleceği yönündeydi.

Dün açıklamalarda bulunan Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Joachim Nagel, Avro Bölgesi'nde enflasyonun hala inatçı olabileceğini belirterek, ECB'nin haziran ayında faizlerde olası ilk indirimden sonra ne olacağı konusunda taahhütte bulunamayacağını söyledi.

Ayrıca, Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği'nin (AB) enerji sektöründeki yatırımları koruyan Enerji Şartı Anlaşması'ndan çıkmasına onay verdi.