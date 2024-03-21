HAK-İŞ Başkanı Arslan'dan asgari ücret beklentisi

Mehmet KAYA / ANKARA

HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan, konfederasyona bağlı Öz Gıda İş’in örgütlü olduğu tavuk işletmesi Lezita’daki grevde işvereni grevi engellemek için baskı kurmak ve hukuk ihlali yapmakla suçladı. Mahmut Arslan, asgari ücrete ilave artışla ilgili beklentileri olduğunu da söyledi.

Ankara’da gazetecilere yönelik bir iftar yemeği veren Arslan, burada soruları da yanıtladı. Konfederasyona bağlı Öz Gıda İş’in örgütlü olduğu Abalıoğlu Grubu bünyesindeki tavuk işletmesi Lezita’da grevde olduklarını belirten Arslan, işverenin medya ve diğer çevrelerde baskı kurarak grevi engellemeye çalıştığını söyledi.

Lezita’daki grevin, yasal olarak başlayan toplu sözleşme görüşmelerine işverenin katılmayarak sendikayı tanımadığını ilan etmesinin ardından, tüm yasal zamanların dolmasıyla başladığını söyleyen Arslan, işçiler üzerinde yoğun baskı kurulduğunu ve bazı işçilerin işini kaybetme korkusuyla çalışmaya devam ettiğini belirtti. Arslan, işverenin Hindistan’dan gelen 50 işçinin de fabrikada işe başlatıldığını belirterek, “Yaptığımız tespitlerle bu işçiler yasal olarak getirilmiş ancak grev kararı alındından sonra çalıştırılmaya başlanılmış. Şikayet ettik, hem Çalışma Bakanlığı hem de yargısal süreç var.” dedi.

Hak-İŞ Başkanı, tavukçuluk sektöründe Hindistan’dan getirilen işçilerin başka şirketlerde de çalıştırıldığını gözlemlediklerini açıkladı.

İşverenin medyaya da baskı yaparak grevle ilgili haberleri engellemeye çalıştığını söyleyen Arslan, işyerinde grevdeki işçileri ziyaretlerinde, çok yüksek ses çıkaran bir araçla bölgede gürültü oluşturularak, grevdeki işçilerin yıldırılarak uzaklaştırılmaya çalışıldığına şahit olduklarını da belirtti.

“Asgari ücret komisyonunu Bakanlık çağırıyor, inisiyatif onlarda”

Asgari ücretin yıl başında, bir yıl için belirlendiği yönünde ekonomi yönetiminin açıklamalarını takip ettiklerini, komisyonun toplanabilmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın çağrısının esas olduğunu hatırlatan Mahmut Arslan, “Eğer enflasyondaki bu yükseliş ve fiyatlardaki bu artış söz konusu olursa doğal olarak bu tartışmalar (ara zam yapılması) hızlanacaktır. Temmuz ayına geldiğimiz zaman da tablo önümüzde olacaktır. O zamanki şartlara göre hem Sayın Bakanla hem de kamuoyundaki diğer aktörlerle konunun görüşülmesi gerekmekte.” dedi.