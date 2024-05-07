Başakşehir'de şantiye yatakhanesinde yangın!
Başakşehir'deki şantiye yatakhane binasında yangın çıktı. Olay yerine hızla çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi ve yangına müdahaleleri devam ediyor.
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Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi'ndeki bir inşaat şantiyesindeki konteynerlerde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi
Olayın ihbar edilmesi üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye devam ediyor.