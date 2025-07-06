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HAK-İŞ’ten toplu sözleşme tepkisi: Oturma ve yemek yememe eylemi yapılacak

HAK-İŞ 600 bin işçiyi ilgilendiren Toplu Sözleşme Teklifi’ni yeterli bulmadığı gerekçesiyle yeni bir eylem kararı aldı.

Haber Merkezi
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HAK-İŞ’ten toplu sözleşme tepkisi: Oturma ve yemek yememe eylemi yapılacak
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Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) tarafından Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nde (KÇP) yeni eylem kararları aldığını açıkladı.

HAK-İŞ Kamu Çerçeve Protokolü Koordinasyon Kurulu toplantısı, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Devlet Sert'in başkanlığında, Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Abdullah Koçoğlu ve Öz Sağlık-İş, Özçelik-İş, Öz Gıda-İş, Öz Güven-Sen, Öz İletişim-İş, Medya-İş ve Öz Orman-İş Sendikaları Koordinasyon Kurulu temsilcileri ve uzmanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Eylemlerde alınacak kararlar değerlendirildi

Toplantıda, HAK-İŞ'ten Hazine ve Maliye Bakanlığı'na gerçekleştirilen yürüyüş ve basın açıklaması başta olmak üzere, illerde gerçekleştirilen eylem sürecine ilişkin üye sendikalar tarafından değerlendirmelerde bulunuldu.

HAK-İŞ Kamu Çerçeve Protokolü Koordinasyon Kurulu toplantısında, gelecek hafta KÇP konusunda sahada uygulanacak kararlar değerlendirildi.

İşyerinde oturma eylemi ve yemek yememe kararı alındı

Bu kapsamda Kamu Çerçeve Koordinasyon Kurulumuz tarafından gelecek hafta boyunca HAK-İŞ üyelerinin öğle molalarında ve mesai bitimlerinde işyeri önünde oturma eylemi yapması, üyelerin kollarına siyah kurdele takmaları, yemekhane bulunan uygun işyerlerinde yemek yememe kararları alındı.

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