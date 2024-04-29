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Ham petrol ithalatı şubatta yükseldi

Türkiye'nin ham petrol ithalatı Şubat ayında yüzde 12,22 artarak 2 milyon 263 bin 950 ton oldu.

Haber Merkezi
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Ham petrol ithalatı şubatta yükseldi
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Şubat ayına ilişkin "Petrol Piyasası Sektör Raporu"nu yayımladı.

Raporda şöyle denildi:

"Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi %25,85 artarak 2.832.026,06 ton olarak gerçekleşmiştir. Motorin türleri üretimi %28,09 artarak 1.378.560,18 ton olarak gerçekleşmiştir. Benzin türleri üretimi %52,22 artarak 366.985,05 ton olarak gerçekleşmiştir. Havacılık yakıtları üretimi %18,85 artarak 454.491,61 ton olarak gerçekleşmiştir. Denizcilik yakıtları üretimi %44,32 azalarak 57.240,71 ton olarak gerçekleşmiştir.

İhracat

Toplam ihracat %24,01 artarak 1.010.358,88 ton olarak gerçekleşmiştir. Benzin türleri ihracatı %416,33 artarak 35.220,56 ton olarak gerçekleşmiştir. Motorin türleri ihracatı %44,13 artarak 362.803,02 ton olarak gerçekleşmiştir. Havacılık yakıtları ihracatı %10,29 artarak 331.388,76 ton olarak gerçekleşmiştir. Denizcilik yakıtları ihracatı %44,21 azalarak 444.25,31 ton olarak gerçekleşmiştir.

Yurt İçi Satışlar

Toplam petrol ürünü satışları %2,13 azalarak 2.101.426,50 ton olarak gerçekleşmiştir. Benzin türleri satışları %12,71 artarak 289.143,64 ton olarak gerçekleşmiştir. Motorin türleri satışları %3,88 azalarak 1.665.920,39 ton olarak gerçekleşmiştir."