Ham petrol ithalatı şubatta yükseldi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Şubat ayına ilişkin "Petrol Piyasası Sektör Raporu"nu yayımladı.

Raporda şöyle denildi:

"Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi %25,85 artarak 2.832.026,06 ton olarak gerçekleşmiştir. Motorin türleri üretimi %28,09 artarak 1.378.560,18 ton olarak gerçekleşmiştir. Benzin türleri üretimi %52,22 artarak 366.985,05 ton olarak gerçekleşmiştir. Havacılık yakıtları üretimi %18,85 artarak 454.491,61 ton olarak gerçekleşmiştir. Denizcilik yakıtları üretimi %44,32 azalarak 57.240,71 ton olarak gerçekleşmiştir.

İhracat

Toplam ihracat %24,01 artarak 1.010.358,88 ton olarak gerçekleşmiştir. Benzin türleri ihracatı %416,33 artarak 35.220,56 ton olarak gerçekleşmiştir. Motorin türleri ihracatı %44,13 artarak 362.803,02 ton olarak gerçekleşmiştir. Havacılık yakıtları ihracatı %10,29 artarak 331.388,76 ton olarak gerçekleşmiştir. Denizcilik yakıtları ihracatı %44,21 azalarak 444.25,31 ton olarak gerçekleşmiştir.

Yurt İçi Satışlar

Toplam petrol ürünü satışları %2,13 azalarak 2.101.426,50 ton olarak gerçekleşmiştir. Benzin türleri satışları %12,71 artarak 289.143,64 ton olarak gerçekleşmiştir. Motorin türleri satışları %3,88 azalarak 1.665.920,39 ton olarak gerçekleşmiştir."