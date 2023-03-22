Hatay’da 200 bin ton ihraç ürünü limon dalında kaldı

ERAY ŞEN / HATAY

Depremlerle sarsılan Hatay’da çiftçiler hasat edilemeyen ürünleri nedeniyle sıkıntılı günler yaşıyor. Bölgenin limon deposu olan Arsuz ilçesinde 200 bin ton limon hasat edilmeyi bekliyor. İç tüketimin 30 bin ton civarında olduğu Türkiye’de, ihracata yönelik üretilen limon, Antakya’daki ihracatçı firmaların depremde yıkıma uğraması nedeniyle yurt dışına gönderilemedi. Arsuz Belediye Başkanı Dr. Asaf Güven, sorunun çözümü için çağrıda bulundu. Güven, “Burada 200 bin tona yakın limon üretiliyor. Mandalina ve portakal ile birlikte 250 bin ton narenciye ürünümüz var. Maalesef bunun büyük bölümü hasat edilemedi. Çiftçilerimiz mağdur durumda. Bu duruma hep beraber bir çare bulmak zorundayız. Limon ağaçta kaldı, vatandaşlarımız satamıyor. Türkiye’nin her yerine çağrıda bulunuyorum, gelsinler, biz destek olalım, limonları alsınlar” dedi.

“500 dönüm maydanozun yarısı tarlada kaldı”

Başkan Güven, narenciye dışında Türkiye’nin tükettiği maydanozun yüzde 60’a yakınının da Arsuz’da üretildiğini vurgulayarak, “Bu üründe de sıkıntımız var. Ürünün yüzde 50’si hasat edilemedi. Depremde yıkılan Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman gibi şehirler, maydanozun yoğun pazarlandığı yerlerdi, şimdi gelen yok, burada da toplayacak işçi kalmadı, demeti 50 kuruşa düştü. 500 dönüm alanda ekili maydanoz var, nasıl bitirilecek bilmiyoruz” diye konuştu.

“İhracat kapısı mutlaka açılmalı”

Arsuz İlçe Tarım Müdürlüğü’nde görevli ziraat mühendisi Nuri Saraçoğlu ise limondaki sorunun çözümü için ihracat kapısının mutlaka açılması gerektiğini söyledi. “Burada üretilen limonun Türkiye’de tüketilmesi mümkün değil” diyen Saraçoğlu, şöyle devam etti: “Arsuz bölgesinin limonu ağırlıklı olarak Rusya ve Ukrayna’ya ihraç ediliyordu, daha sonraki ihracat pazarları Irak, Suudi Arabistan ve Katar gibi Arap ülkeleriydi. İhracatı Antakya’daki firmalar yapıyordu, 1015 büyük ihracatçı firma vardı, ancak depremde bu firmalar çökünce büyük sorun ortaya çıktı. Bölgenin 200 bin ton civarındaki limon rekoltesinin yüzde 20’si depremden önce ihraç edilmişti, kalanlar ise dalında duruyor.” Mevsim olarak yeni sezonun geldiğine dikkat çeken Saraçoğlu, “Ağaçlar çiçek açtı ve limonlar dalında duruyor. Fizyolojik olarak ağaç hem çiçek açmak, hem de meyveyi tutmak istiyor, bu açıdan ağaç şaşırmış durumda. Bunun çok acil toplanması lazım. Gelecek senenin rekoltesinin düşeceği kesin, çünkü limonu toplamazsan sonraki verim düşüyor, şu anda ne kadarını kurtarabiliriz ona bakıyoruz.” Saraçoğlu, son yağmurlardan sonra meyvenin şişeceğini, kabuk kalındığının artacağını ve kalitesinin düşeceğini anlatarak, “Nevşehir ve Ürgüp gibi yerlerdeki soğuk hava depolarının da hızlıca devreye alınması düşünülebilir” dedi.