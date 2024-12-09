Hazine, TLREF'e endeksli tahvil ihalesinde 46,2 milyar TL satış yaptı
Hazine'nin TL cinsinden 4 Yıl (1.456 gün) vadeli TLREF'e endeksli tahvil ihalesinde net 21 milyar 161,9 milyon TL satış gerçekleştirildi. İhale öncesi yapılan 25 milyar TL ROT satışla birlikte toplam satış tutarı 46 milyar 161,9 milyon TL'ye ulaştı.
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İhalede 53 milyar 208 milyon TL teklif gelirken, satışların nominal tutarı 21 milyar 604 milyon TL oldu. İhalede reel bileşik faiz en düşük %12,72, ortalama %12,81, en yüksek %12,88 olarak belirlendi.
İhalede minimum fiyat 97.456 TL, ortalama fiyat 97.954 TL seviyesinde oluştu.
İlk kez ihraç edilecek tahvilin valörü 11 Aralık 2024 olacak. Tahvilin geri ödeme tarihi 6 Aralık 2028.
Ekonomi