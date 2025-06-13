Hazine’nin gelecek hafta ihale programı yoğun!

Hazine'nin gelecek hafta yoğun bir ihale programı bulunuyor; ikisi yeni olmak üzere dört tahvil ihalesinin yanı sıra, bir de kira sertifikası ihracı gerçekleştirilecek.

Hazine, 16 Haziran Salı günü, 2 yıl (686 gün) vadeli, 5 Mayıs 2027 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu tahvili yeniden ve 4 yıl (1.456 gün) vadeli, 13 Haziran 2029 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli tahvili ilk kez satışa sunulacak.

17 Haziran Salı günü 4 yıl (1.456 gün) vadeli, 6 Haziran 2029 itfalı, 3 ayda bir kupon ödemeli, TLREF'e endeksli tahvil ilk kez ve 9 yıl (3.388 gün) vadeli, 27 Eylül 2034 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu tahvil yeniden ihale edilecek.

Aynı gün 2 yıl (728 gün) vadeli, 16 Haziran 2027 itfalı, 6 ayda bir kira ödemeli, kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak.

Hazine, bu takvimle birlikte haziran ayına yönelik ihale programını tamamlayacak.

Hazine, gelecek hafta yüklü bir borç servisi gerçekleştirecek. Hazine'nin 174 milyar 738 milyon TL piyasaya ve 3 milyar 301 milyon TL kamuya olmak üzere toplam 178 milyar 38 milyon TL iç borç servisi bulunuyor.