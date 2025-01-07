Hikmet Gümüşer: “Barınma ve İstihdam Teşviki Şart”

Ali ESKALEN-Kahramanmaraş

KİPAŞ Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hikmet Gümüşer, barınma ve istihdam teşviklerinin önemine dikkat çekti. Kahramanmaraş sanayisinde ihracat ve istihdam gücünün yüzde 80’ini temsil eden Kahramanmaraş Sanayici ve İşinsanları Derneği (KASİAD) üyelerinin değerlendirmeleriyle yapılan anket sonuçları, depremin iş dünyasına etkilerini gözler önüne serdi.

Kahramanmaraş’ta İşgücü Kayıpları Dikkat Çekiyor

Gümüşer, depremin Kahramanmaraş’taki istihdama etkilerini verilerle açıkladı:

“Deprem öncesinde SGK’ya kayıtlı 180 bin işçimiz bulunuyordu. Ancak Mart ayında bu sayı 53 bin 115’e kadar düştü. Bunun en büyük sebepleri arasında can kayıpları ve göç dalgası yer alıyor. Son verilere göre, Kasım ayında bu sayı 164 bin 117’ye ulaşmış durumda. Bu, şehirdeki toparlanma motivasyonunun oldukça yüksek olduğunu gösteriyor.”

Gümüşer, Kahramanmaraşlıların şehirlerine olan bağlılığını da vurgulayarak, “Kahramanmaraş halkı, yaşanan felaketlere rağmen şehirlerinden vazgeçmiyor. Şehirden ayrılan birçok kişi de geri dönmek istiyor” dedi.

Kapasite Kullanım Oranlarında Büyük Düşüş

Türkiye genelinde kapasite kullanım oranları yüzde 1 azalırken, Kahramanmaraş’ta bu oran yüzde 40’a kadar geriledi. Ankete katılan firmaların yüzde 50’si, kapasite kullanım oranlarında yüzde 25 ile 50 arasında azalma yaşadıklarını belirtti.

Gümüşer, bu kayıpların sebeplerini şöyle sıraladı:

1. Çalışan Eksikliği: Çalışanların büyük bir kısmı üretime geri dönmedi.

2. Müşteri Talebindeki Azalma: Deprem sonrası ekonomik belirsizlik, müşteri taleplerini etkiledi.

3. Hammadde Tedariki Sorunları: Hammaddeye erişimde yaşanan zorluklar, üretimi aksattı.

4. Altyapı Problemleri: Deprem sonrası altyapıda meydana gelen hasarlar üretim süreçlerini zorlaştırdı.

“Barınma ve İstihdam Teşviki Şart”

Toparlanma sürecinde barınma ve istihdam teşviklerinin önemine değinen Gümüşer, “İnsanların şehre geri dönmesi ve çarkların dönmesi için devletin barınma sorununa çözüm üretmesi gerekiyor. Ayrıca sanayi çalışanlarını geri kazandıracak teşvik programları acilen devreye alınmalı” çağrısında bulundu.

Sanayide Toparlanma İçin İş Birliği Çağrısı

Gümüşer, Kahramanmaraş sanayisinin yeniden ayağa kalkması için tüm sektörlerin iş birliği içinde hareket etmesi gerektiğini belirtti:

“Yaşanan felaket, sanayimizde ciddi bir dönüşüm ihtiyacını ortaya koydu. Şimdi doğru yatırımlarla kapasite kayıplarını gidermek ve şehrimizi eski günlerine kavuşturmak için birlikte çalışmalıyız.”

Kahramanmaraş’ın ihracat ve istihdamda yeniden güçlü bir konuma gelmesi için ekonomik desteklerin önemine dikkat çeken Hikmet Gümüşer, sözlerini toparlanma sürecinde umutlu olduklarını belirterek tamamladı.