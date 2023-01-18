Hopi, pazarlama teknolojileri şirketine dönüşüyor

Son 1,5 yılda kadrosunun yüzde 80’ini yenileyen ve çalışan sayısını ikiye katlayarak 100'e ulaştıran şirket, pazarlama teknolojileri şirketi olarak hiper-kişiselleştirilmiş teklif sunabilme kapasitesini en az 3 kat, üye markaların Hopili cirosunu da 2 kat artırmayı hedefliyor. Hopi Ürün Yönetimi, Pazarlama, E-Ticaret ve CRM'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gül Sağır Aydın, Hopi’nin pazara çıktığı dönem 10 günde 1,5 milyon indirilme ile rekor kırdığını, ancak sonrasında salgın da etkisiyle yatay bir izlediğini anlattı.

SAS ile sektörün en büyük yatırımı

Hopi'nin bilinirliğinin yüksek ancak tanınırlığının düşük olduğunu, bu nedenle geride kalan dönemde derin bir çalışma başlattıklarını anlatan Aydın, “Bize fırsat verildi ve Hopi’yi yeniden yazma şansı elde ettik. Önümüzdeki mart ayında yeni özellikleri ile yazdığımız Hopi’yi tekrardan kullanıcılar ile buluşturacağız. Altyapı değişikliğine ihtiyacımız vardı. SAS ile birlikte Türkiye’de perakende sektörünün yaptığı en büyük yatırımı yaptık. Yapay zekâ, makine öğrenmesi ve büyük veri analizi gibi alanlardaki yetkinliklerini artırıp, her bir kullanıcıyı tek bir mikro-segment gibi yönetebilecek bir kabiliyete kavuştuk. Hopi, bir anlamda pazarlama teknolojileri şirketine dönüştü” dedi.

Hedef 19,8 milyon kullanıcı

Hali hazırda 15 milyon kullanıcıya ulaşan Hopi’de günlük kullanım sayısı 250-300 bin civarında. Öte yandan iş ortağı marka sayısı 300’e ulaşan şirket, 2022’nin tamamında kullanıcılarına, 2.6 milyar TL’lik fayda sağladı. Markanın 7 yılda kullanıcılarına dağıttığı paracık miktarı ise 8 milyar TL’yi buldu. Yıl sonunda kullanıcı sayısını 19,8 milyona çıkarmayı hedeflediklerini belirten Aydın, Hopi kullanıcı alışkanlıkları konusunda ise şu bilgileri paylaştı: Salgın öncesi kullanıcılarının yüzde 60’ı 36 yaş üstü iken şimdi 14-35 yaş aralığı kullanıcı sayısı yüzde 57 ile ilk sırada yer aldı. Hopi’de en çok tekstil, gıda ve akaryakıt kategorilerinde alışveriş yapılıyor. Pandemi dönemiyle birlikte bu kategorilerin yanı sıra su, eğlence-hobi ve ev-dekorasyon ürünlerinin satışı önemli oranlarda arttı. Kullanıcılar pandemi öncesi en çok gömlek, pantolon ve ayakkabı satın alırken, pandemi sonrası tişört, kot, sweatshirt ve spor ayakkabı gibi ürünler daha çok tercih edilir oldu.