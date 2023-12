İhracatçı firmalara başarı ödülü

Takip Et

İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (İSHİB), 2022 yılının en başarılı ihracatçılarını ödüllendirdi. ‘2021 Yılı Başarılı İhracatçılar Ödül Töreni’nde toplam 7 kategoride 70 firmaya ödülleri verildi. İSHİB Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Sezer’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen törene, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Ahmet Güleç, İSHİB Yönetim Kurulu Üyeleri ve ihracatçı birlik başkanları yanı sıra sektörün önde gelen firma ve derneklerinin temsilcileri katıldı.

Zirvede Banvit var

Birlik toplam ihracatında ilk sırayı Banvit alırken, Şen Piliç ikinci, Has Tavuk ise üçüncü oldu. Sütaş, Paktavuk, Kemal Balıkçılık, Bu Piliç, Sahra Gıda ve Enka Süt Ürünleri sırasıyla ilk 10 içinde yerini aldı. Sektörel bazda bakıldığında ise Beyaz Et kategorisinin ihracat lideri Banvit olurken, Balıklar ve Su Ürünleri kategorisinde Kemal Balıkçılık, Yumurta kategorisinde Pak Tavuk, Süt ve Süt Ürünleri kategorisinde Sütaş, Kırmızı Et Ürünleri kategorisinde Rapak ve Arı Ürünleri kategorisinde Yılmaz Gıda zirvenin sahibi oldu.

Tuncay Sagun’a Onur Ödülü

Başarılı ihracatçıların ödüllendirildiği gecede, sektörün duayenlerinden ve birliğin eski başkanlarından Ahmet Tuncay Sagun’a ise Onur Ödülü verildi. 1994 yılında birlikte görev almaya başlayan ve 4 dönem başkanlık görevini üstlenen Sagun ödülünü İSHİB Başkanı Müjdat Sezer’in elinden aldı.

Türkiye’nin gıda ihracatını değerlendiren İSHİB Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Sezer, Yılın 10 aylık döneminde su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatının 2 milyar 874 milyon dolara ulaştığına dikkat çekti. Sezer, son 12 aydaki sektör ihracatının ise 3 milyar 381 milyon dolara ulaştığını söyledi. Son dönemlerde Asya pazarına yönelik tanıtım çalışmalarını artırdıklarını belirten Sezer, “Japonya’ya ihracatımız her geçen yıl katlanarak devam ediyor. Çin pazarında etkili olmak için de yoğun bir çaba içerisindeyiz, fuarlar, tanıtım etkinlikleri ile her iki pazarda Türk ürünlerinin payını artırmak için çalışıyoruz. Kanatlı ürünleri ihracatının Avrupa Birliği ülkelerine açılmasını sağlamak için ise var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz.” açıklamasını yaptı.

“Gözümüz kulağımız Brüksel’de”

Su ürünlerinde pazar lideri olduğumuz AB ülkelerine beyaz et ve ürünlerinde kapıların kapalı olduğunu hatırlatan Başkan Sezer, “Yıllardır bu kapıyı açmak için uğraşıyoruz. Sektörümüzün üretim gücü ve kalitesine güveniyoruz. Dünyanın en seçici pazarı Japonya’ya bile ürün satabilirken AB’ye giremememiz düşündürücü. Konu tamamen bürokratik nedenlerden kaynaklanıyor. Ancak bu kez ümidimiz fazla. Geçtiğimiz ay Ticaret Bakanımız Ömer Bolat Brüksel’de bir dizi görüşmelerde bulundu. Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı ekibi ve sektör temsilcileri ile birlikte yine Brüksel’de görüşmelere devam ettiler. Olumlu gelişmeler olacağına inanıyoruz. Çünkü her iki bakanımız konuya sahip çıkıyorlar. Beyaz et ve ürünlerinde AB pazarının Türk firmalarına açılması sektörün ihracatını en az iki kat artıracak. Bu hamle yeni yatırımları da beraberinde getirecek.” dedi.

“Yıl sonunda 255 milyar dolarlık ihracat hedefini aşacağız”

TİM Başkanvekili Ahmet Güleç, ise küresel pazardaki daralma nedeniyle yılın ilk çeyreğinde eksi hanelerde olan ihracatın, yaz aylarında toparlandığını, zorlu şartlara rağmen eylül ekim aylarında da hızlı yükselişe geçtiğini belirterek, “Ekim ayında önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7 artışla 22 milyar 873 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Yılın ilk 10 ayındaki ihracatımız 210 milyar dolara yükseldi. Böylece önceki yılın aynı dönemine göre artıya geçtik. Kasım ayında da artış trendi devam ediyor. Yılın kalan bölümünü bu performansla sürdürürsek 255 milyar dolar ihracat hedefimizi rahatlıkla yakalayacak hatta aşacağız.” diye konuştu.