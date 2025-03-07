İktidar ve muhalefet ‘vergi reformunda’ uzlaştı! Bakanı Yardımcısı Cantimur: Kapısı çalınmadık mükellef bırakmayacağız

Hüseyin GÖKÇE

ANKARA- Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) iftarında bir araya gelen iktidar ve muhalefet partilerinin temsilcileri, vergi reformu konusunda uzlaşmacı mesaj verdiler.

Ülke ekonomisine yön veren en önemli aktörlerin başında meslek mensuplarının geldiğini belirten TÜRMOB Başkanı Emre Kartaloğlu, Türk vergi sistemi ve mali politikalarda reform ihtiyacı olduğunu söyledi. Kartaloğlu, TÜRMOB çatısı altından yarından itibaren bu alanda çalışma yapılması çağırısında bulundu.

TÜRMOB Başkanı Emre Kartaloğlu’nun ‘vergi reformu’ çağrısına, Ak Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Alper Akdoğan ve Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya olumlu cevap verdiler.

“KDV’nin yanlış yüklenmesi kaynaklı kayıt dışılık çok fazla”

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur, kayıt dışının ekonomiye verdiği zarardan bahsederken, özellikle yeme içme yerlerinde KDV’nin yanlış yüklenmesi kaynaklı kayıt dışılığın çok fazla olduğunu söyledi.

Son dönemlerde artan denetim faaliyetlerinden de söz eden Cantimur, kapısı çalınmadık mükellef bırakmayacaklarını söyledi. Mali müşavirlik ve muhasebecilik mesleğinin evrim geçirdiğini dile getiren Cantimur, tüm defterlerin elle tutulduğu dönemde teknolojinin meslek mensuplarını işsiz bırakacağının söylendiğini ancak gelinen noktada tam tersine ihtiyacın arttığını anlattı.

“Enflasyon düzeltmesine inşallah hiç gerek kalmaz”

Abdullah Erdem Cantimur, enflasyon düzeltmesi konusunda da gelen talepler doğrultusunda tekrar erteleme yoluna gidildiğini bildirdi. Cantimur, “Enflasyon düşmeye başladı, inşallah enflasyon düzeltmesine hiç gerek kalmaz” ifadelerini kullandı.