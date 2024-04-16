IMF, Türkiye için büyüme beklentisini açıkladı

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) ilkbahar dönemi "Global Ekonomik Görünüm Raporu" yayımlandı. Rapora göre, önceki raporunda Türkiye için büyüme beklentisini 2024 yılı için yüzde 3,1, 2025 yılı için yüzde 3,2 olarak belirleyen IMF, bu raporunda da aynı tahminini sürdürdü.

Açıklamada, parasal sıkılaştırmanın sona ermesi ve tüketimin toparlanmaya başlamasıyla birlikte 2024'ün ikinci yarısında ekonomik aktivitenin güçlenmesinin beklendiğine işaret edildi.

Raporda, 2024 yılı ortalama tüketici fiyatları beklentisi yüzde 58,0'den yüzde 59,5'e çıkarılırken, gelecek yıl için beklenti yüzde 38,4 seviyesinde oluştu.

IMF, cari işlemler açığının GSYH'ye oranını bu yıl için yüzde -2,9'dan yüzde -2,8'e revize ederken, gelecek yıl beklentisini yüzde -2,2 olarak belirledi.

IMF, önümüzdeki iki yıl işsizlik oranının yüzde 9,6 seviyesinde olacağı öngörüsünde bulundu.

Küresel ekonomide büyüme beklenenden iyimser

2022-2023 yıllarında küresel çapta yaşanan dezenflasyon sürecinde, ekonomik faaliyetlerin dikkate değer bir direnç sergilediğini belirten IMF, "Küresel enflasyonun 2022 ortalarındaki zirvesinden düşüşe geçmesine rağmen, ekonomik büyüme istikrarlı bir şekilde devam ederek stagflasyon ve küresel durgunluk endişelerine meydan okudu" dedi.

Bu direncin, istihdam ve gelirlerdeki büyümenin yanı sıra beklenenden fazla kamu harcaması ve hanehalkı tüketimi gibi destekleyici talep gelişmelerine dayandığına işaret eden IMF, özellikle işgücüne katılımdaki beklenmedik artışın, arz tarafındaki genişlemeyi yansıtarak bu istikrarlı büyümeye katkı sağladığını vurguladı. IMF ayrıca, pandemi sırasında biriken önemli tasarrufların kullanılması gibi faktörleri de ekonomik direncin arkasındaki sebepler arasında saydı.

IMF bugün yayınladığı Dünya Ekonomik Görünüm raporunda, 2023'te yüzde 3,2 olarak tahmin edilen küresel büyümenin 2024 ve 2025'te de aynı hızda devam etmesinin beklendiğini ortaya koydu. 2024 tahmini, Ocak 2024 Dünya Ekonomik Görünüm (WEO) Güncellemesi'ne görde 0,1 puan, Ekim 2023 WEO'ya göre ise 0,3 puan yukarı yönlü revize edildi.

ABD ekonomisi için 2024 tahminini 0,5 puan artırarak yüzde 2,7'ye çıkaran IMF, 2025 büyüme tahminini yüzde 0,2 puan artırarakyüzde 1,8 olarak korudu.

AB için 2024 büyüme tahminini Ocak ayındaki revizyona göre 0,1 puan düşürerek yüzde 0,8'e indiren IMF, 2025 büyüme tahminini de yüzde 1,7'ye çekti.

IMF, gelişmekte olan piyasalar için 2024 büyüme tanminini yüzde 4,1'den 4,2'ye çıkaran IMF, 2025 için ise yüzde 4,1 olarak korudu. Çin için 2024 ve 2025 büyüme tahminlerini yüzde 4,6 ve 4,1 olarak sürdürdü.

Ancak IMF, büyüme hızının, hala yüksek olan borçlanma maliyetleri ve mali desteğin geri çekilmesi gibi yakın vadeli faktörlerin yanı sıra COVID-19 salgını ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgali gibi uzun vadeli etkilerden dolayı tarihsel standartlara göre düşük seyretmekte olduğunu da vurguladı.

"Küresel manşet enflasyonun 2023'te yıllık ortalama yüzde 6,8'den 2024'te yüzde 5,9'a ve 2025'te yüzde 4,5'e düşmesi bekleniyor" ifadelerini kullanan IMF, "Gelişmiş ekonomilerin enflasyon hedeflerine daha erken dönmesi öngörülüyor. Ancak, bu iyimser görünüme rağmen, orta ve düşük gelirli ülkelerde yaşam standartlarına doğru yakınsama hızının yavaşladığı ve küresel ekonomik eşitsizliklerin devam ettiği belirtiliyor" dedi.

Küresel ekonomiye yönelik risklerin şu anda genel olarak dengeli göründüğünü belirten IMF, Ukrayna'daki savaş ve Gazze ile İsrail arasındaki çatışmalar gibi jeopolitik gerilimlerden kaynaklanan yeni fiyat artışlarının, işgücü piyasalarının hala sıkı olduğu bölgelerde çekirdek enflasyonla birlikte faiz oranı beklentilerini artırabileceğini ve varlık fiyatlarını düşürebileceğini ifade etti. IMF ayrıca, büyük ekonomiler arasındaki dezenflasyon hızlarındaki farklılığın finansal sektörleri baskı altına alabileceğini vurguladı.

Merkez bankaları için yakın vadeli önceliğin, enflasyonun sorunsuz bir şekilde düşmesini sağlamak olması gerektiğini anlatan IMF, "Ancak, merkez bankalarının daha az kısıtlayıcı bir duruş sergilerken, orta vadeli mali konsolidasyonun uygulanmasına yeniden odaklanılması gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

Küresel ekonomideki bu karmaşık manzaranın, farklı ülkelerin özel politika yanıtlarını gerektirdiğini belirten IMF, "Arz artırıcı reformların yoğunlaştırılması, ekonomilerin büyümeyi artırmasına ve daha yüksek gelir seviyelerine doğru yaklaşmasına olanak tanıyabilir" dedi.

Bu süreçte, çok taraflı işbirliğine ihtiyaç duyulmakta olduklarını anlatan IMF, "Jeoekonomik parçalanma ve iklim değişikliğinin maliyet ve risklerinin sınırlanması, yeşil enerjiye geçişin hızlandırılması ve borçların yeniden yapılandırılmasının kolaylaştırılması için" diye konuştu.